REPORT DELLA POLIZIA DI STATO SU INCONTRO CON GESTORI LOCALI

LECCE E PROVINCIA: STRETTA ALLA MALA MOVIDA. IL QUESTORE INCONTRA I TITOLARI DEI LOCALI NOTTURNI

Nella mattinata di ieri, presso i locali della Questura, a seguito di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura nei giorni scorsi, il Sig. Questore della Provincia di Lecce ha incontrato i titolari di alcuni dei più frequentati esercizi commerciali di Gallipoli che, durante il periodo estivo, attraggono un elevatissimo numero di giovani e giovanissimi, soprattutto nelle ore notturne.

E’ riconosciuto che la “città bella” con le sue lunghe spiagge e il mare cristallino esercita il suo fascino sul turismo fin dagli anni 60, ciò ha consentito nel corso degli anni uno sviluppo del territorio soprattutto per ciò che concerne la “industria del divertimento” che nel tempo ha mutato interessi e forme adeguandosi alle correnti e alle mode. Da alcuni anni il target degli ospiti è cambiato diventando un ritrovo per adolescenti e giovani vacanzieri provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, considerato che le strutture di intrattenimento accolgono artisti di grosso.

Il nome di Gallipoli per i giovani è legato a queste forme di “divertentismo” che propongono anche DJ set sui lidi del posto dal pomeriggio fino alla tarda mattinata del giorno successivo, senza interruzione per tutta la notte.

Il considerevole afflusso ha permesso alle forze dell’ordine, presenti sul territorio gallipolino con il Commissariato di P.S e la Compagnia CC, oltre che con le Polizia municipale e il servizio della Capitaneria di Porto e la Protezione civile, di osservare l’evoluzione del fenomeno negli anni e quindi di collaborare sinergicamente per rendere il territorio più sicuro ed arginare il fenomeno della “malamovida” che può degenerare nella commissione di reati come lo spaccio di stupefacenti, furti, rapine, aggressioni e risse.

Il Questore della Provincia di Lecce dr. Modeo, autorità di Pubblica Sicurezza, è intervenuto in questa prima trance estiva, oltre che con la predisposizione dei rinforzi sul posto, con un aumento del personale impiegato, con controlli mirati interforze ad alta frequenza e con l’emissione le misure di prevenzione come DACUR e fogli di via che vietano la frequentazione dei luoghi più esposti alla movida giovanile agli avventori particolarmente indisciplinati.

Giunti a metà stagione il Questore durante la riunione di ieri ha condiviso con gli esercenti dei locali presenti gli obiettivi sulla volontà di aumentare i controlli nei pressi dei locali notturni e dare un’ulteriore stretta ai comportamenti illeciti che vanno a scapito dei cittadini del posto, dei turisti in vacanza e degli esercenti stessi.

Il fine è quello di intervenire massivamente sugli effetti criminosi della mala movida affinchè si sviluppi un turismo sano che porti ad un sereno clima di legalità per tutti ed in questo senso i gestori dei locali hanno espresso la massima disponibilità a garantire la più ampia collaborazione possibile lavorando in stretta sinergia con le forze dell’ordine.

Lecce, 30 luglio 2024

Category: Cronaca