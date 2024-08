REPORT DELLA POLIZIA DI STATO SU DENUNCIA A GALATINA DI PRESUNTO RAPINATORE AFGHANO

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

In data odierna gli agenti del Commissariato di PS di Galatina hanno denunciato in stato di libertà un cittadino afghano di 27 anni, senza fissa dimora, in quanto ritenuto il presunto autore di tentata rapina ai danni di due attività commerciali site nel centro storico della città.

Alcune settimane addietro lo straniero era stato identificato dai poliziotti poiché notato mentre vagava per le vie del centro storico di Galatina ed era risultato regolare sul territorio nazionale in quanto richiedente asilo politico.

In data 31.07.2024 due donne, dipendenti di altrettante attività commerciali, in sede di denuncia, hanno riconosciuto lo straniero in questione e hanno riferito che lo stesso, rivolgendosi a loro con fare minaccioso e intimidatorio, avrebbe chiesto gli venisse consegnato l’incasso e, in un’occasione specifica, avrebbe cercato di prelevare del denaro direttamente dalla cassa.

In ambedue le circostanze lo straniero si sarebbe poi allontanato senza prelevare alcunché solo grazie al sopraggiungere di altri clienti.

A carico del ventisettenne si è pertanto ipotizzato il tentativo di rapina e lo stesso è stato destinatario di foglio di via obbligatorio dalla città di Galatina per anni tre emesso dal Questore della provincia di Lecce.

Category: Cronaca