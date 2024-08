STRAGE DI BOLOGNA: SOLO UNA COSA E’ CERTA DIETRO C’ERANO I SERVIZI

“E’ SCOPPIATA UNA BOMBA NON E’ STATO PRESO NESSUNO, NON SI SA CHI E’ STATO MA LA BOMBA E’ DI CHIARA MARCA FASCISTA. Così il giornalista della Rai a poche ore della strage diede la notizia.

Sono trascorsi 40 anni e vediamo se è cambiato qualcosa, vediamo cosa scrive oggi l’Ansa e cosa riporta la Rai”.

Era 2019 quando scrivevamo questo articolo, continuiamo a leggerlo.

“Ansa: “Un afoso sabato di esodo, con le foto e le immagini delle code in autostrada pronte, come da ‘copione’ del periodo, per diventare l’argomento del giorno di quotidiani e tg. Alle 10.25 del 2 agosto 1980, invece, un’esplosione alla stazione centrale di Bologna spezza nel sangue la tranquilla routine del rito delle vacanze: 85 morti e 200 feriti il bilancio finale della strage più sanguinaria nella storia italiana.

Il boato squarcia l’ala sinistra dell’edificio su piazza Medaglie d’Oro…..” e poi continua ricordando tutto quello che avvenne in quella drammatica giornata.

Rai 3, il canale gestito dagli ex comunisti, dopo aver ricordato molto velocemente l’accaduto, conclude con un significativo: ” sulla Strage di Bologna restano molte zone d’ombra tendenti al nero”.

Ed ecco cosa ha detto il Presidente Mattarella oggi.

Leggiamo con attenzione le sue contraddittorie parole. Egli prima sostiene che i responsabili sono stati assicurati alla giustizia, ma subito dopo è costretto ad ammettere che della Strage di Bologna non sappiamo ancora nulla.

“Le istituzioni, grazie all’opera meritoria dei suoi uomini, sono riuscite a definire una verità giudiziaria, giungendo alla condanna degli esecutori e portando alla luce la matrice neofascista dei terroristi. L’impegno profuso non è riuscito, tuttavia, a eliminare le zone d’ombra che persistono sugli ideatori dell’attentato. È una verità che dovrà essere interamente conquistata, per rendere completa l’affermazione della giustizia”. Così Sergio Mattarella in occasione dell’anniversario della strage di Bologna, l’attentato del 2 agosto 1980 che uccise 85 persone e ne ferì 200.

Ricordiamo che Mattarella, che ricopre l’attuale ruolo istituzionale grazie al Pd, all’epoca dei fatti era uno dei leader della Democrazia Cristiana, quel partito che in Italia gestiva il Potere, compresi i Servizi Segreti.

E così ho rispolverato un articolo scritto due anni fa in occasione della commemorazione della Strage da parte del Presidente Loizzo, vi invito a leggere con attenzione queste poche e superficiali riflessioni, potrete capire come mai i conti non tornano..

Le parole di commemorazione sono quasi sempre le stesse, da decenni, ma a quanto pare come disse uno dei condannati, a nessuno importa sapere chi sono veramente i responsabili.

(v.m.)______Sulla Strage di Bologna il Presidente del Consiglio Regionale di Puglia, dichiara che bisogna condannare l’odio cieco, e che attendiamo la verità.

Io mi auguro che il Presidente Loizzo abbia detto qualcosa di più interessante di quanto riportato dalle agenzie di stampa, altrimenti abbiamo di che preoccuparci.

Se dopo quasi quarant’anni non si ha ancora la capacità di capire quanto è successo o siamo tonti, o più probabilmente è perché dopo che abbiamo raccontato certe verità, frutto di prese ideologiche e di convenienza politica, oggi che pure il quadro politico è completamente cambiato, non abbiamo il coraggio di dire che erano tutte menzogne, quelle che per anni i giornali e le forze politiche, che di quella strage hanno beneficiato, hanno raccontato.

Quando si parla di stragi e di morti è difficile fare un’analisi fredda, si è portati ad immedesimarsi nel dolore delle famiglie che hanno subito la perdita di un proprio caro, più che restare lucidi e porsi domande e fare analisi.

Ma sono passata quasi quarant’anni, e se la Rai ci fa vedere le immagini sbigottite e l’orrore di chi scampò miracolosamente alla strage, continua ad evitare però a porsi delle domande, la prima fra tutte, A CHI SERVIVA QUELLA STRAGE? o ancora meglio a chi è servita.

All’indomani della strage L’UNITA’ organo del Partito Comunista Italiano titolava in prima pagina”Quasi certo: un atroce attentato fascista”.

Ora che il PCI senza avere alcuna prova nell’immediatezza della strage addossasse la responsabilità agli avversari di sempre, si può comprendere, ma se a farlo è un intero sistema, compreso quello giudiziario, allora si finisce dove siamo oggi, senza responsabili, ma con una lapide nella stazione di Bologna che sopra ai nomi dei caduti recita: “Vittime del terrorismo fascista”.

La responsabilità politica di quella strage fu addossata ad una precisa forza politica che si chiamava MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO, il partito neofascista, che da allora non si riprese più.

Quindi l’operazione sul piano politico riuscì perfettamente, la Democrazia Cristiana e i partiti satelliti, a causa della corruzione di cui erano artefici cominciavano a perdere consenso, consenso che però non sarebbe andato al PCI trattandosi di un elettorato moderato, per cui i consensi cominciavano a spostarsi a destra verso il MSI.

La strage riportò i voti nell’ovile, ” meglio ladri che assassini”, questo fu il motto grazie al quale, la Dc e suoi alleati continuarono a governare per un altro decennio.

Per avvolorare la tesi della strage fascista, si indagò in un’unica direzione, e quando si vide chiaramente che si trattava di una Strage di Stato, si cominciò a parlare di servizi deviati, insomma si è detto tutto ed il contrario di tutto.

Alla fine di tutto questo indagare sono andati assolte tutte le centinaia di persone coinvolte ed indagate, dopo quasi 40 anni non si conoscono i mandanti, non si conoscono i motivi per cui la strage andava compiuta, insomma sappiamo solo che erano coinvolti gli apparati dello Stato.

Sono stati condannati come esecutori due fidanzati, già ergastolani che per ottenere qualche privilegio in prigione avrebbero anche potuto pure confessare, ma non lo hanno fatto, in definitiva l’unica cosa che è restato in piedi sono gli slogan, e le dichiarazioni dei TG, come quello di un cronista della Rai che al tg della sera disse: ” Non si sa chi è stato, non è stato preso nessuno, ma la bomba è di chiara marca fascista”.

Oggi sorrido pensando a me che ragazzino che 37 anni fa dopo aver ascoltato il giornalista della RAI pensai che avessero trovato un pezzo di bomba con la marca incisa su dal fabbricante di bombe tipo: “Bomba Fascista made in Italy”.

Ora da che mondo è mondo chi sta all’opposizione, quando mette una bomba lo fa mettendola sotto la sedia di chi comanda, non in mezzo alla povera gente.

Presidente Loizzo il prossimo anniversario oltre a ricordare i morti della strage di Stato, come è doveroso che sia, forse dovrebbe ricordare anche tutte le vittime innocenti che per decenni sono state perseguitate, incarcerate, bollate col marchio dell’infamia, perché gli apparati dello Stato dovevano difendere una classe politica da cui dipendevano.

Per non parlare di coloro che in seguito alle migliaia di dichiarazioni, lapidi, libri, documentari e film, sono stati fatto oggetto dell’odio di coloro che sentendosi giustificati hanno bruciato centinaia di sedi del MSI per non parlare dei ragazzi ammazzati, compresi ragazzi e bambini arsi vivi mentre dormivano nella loro casa”.

Era il 2019 CAMBIANO GLI ATTORI ma la recita è sempre la stessa.

Ora siamo nel 2024 al di là della strumentalizzazione dei parenti delle vittime della strage tramite il presidente dell’associazione le cui simpatie politiche sono evidenti, e i cui argomenti sconclusionati, infatti non si comprende cosa abbia anche fare Meloni che all’epoca della strage aveva 3 anni; per il resto nulla è cambiato, si tratta della solita retorica ripresa persino dal Ministro degli Interni del Governo Meloni.

O meglio qualcosa sta cambiando un uomo, dalla folla che ascoltava Piantedosi gli ha gridato: “Ministro ci dica quale ruolo ha giocato la Nato, quale ruolo ha avuto nella Strage di Bologna e così come in quella di Ustica, perché non vengono desecretati i documenti che le riguardano, invece di venire qui a fare passerelle”. Era un singolo signore, uno solo, chissà se a quella voce nei prossimo anni se ne aggiungeranno altre.

