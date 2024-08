ALCUNE PAROLE DI PAPA FRANCESCO ALLA RECITA DELL’ANGELUS DI OGGI

Seguo con grandissima preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente, e auspico che il conflitto, già terribilmente sanguinoso e violento, non si estenda ancora di più. Prego per tutte le vittime, in particolare per i bambini innocenti, ed esprimo vicinanza alla comunità drusa in Terra Santa e alle popolazioni in Palestina, Israele, e Libano. Non dimentichiamo il Myanmar.

Si abbia il coraggio di riprendere il dialogo perché cessi subito il fuoco a Gaza e su tutti i fronti, si liberino gli ostaggi, si soccorrano le popolazioni con gli aiuti umanitari.

Gli attacchi, anche quelli mirati, e le uccisioni non possono mai essere una soluzione.

Non aiutano a percorrere il cammino della giustizia, il cammino della pace, ma generano ancora più odio e vendetta.

Basta, fratelli e sorelle! Basta! Non soffocate la parola del Dio della Pace ma lasciate che essa sia il futuro della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero! La guerra è una sconfitta!

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Politica