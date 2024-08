”Sovvertire il mondo con la bellezza”, A CUTROFIANO GIOVEDI’ 22

L’INTERVENTO / LA STORIA SIAMO NOI

di Maria Donata Bologna ______ La mia bisnonna non poteva votare. Le mie nonne non potevano disporre del loro patrimonio e non erano libere di scegliere quale professione. Mia mamma non poteva divorziare e abortire. Tutte loro sono state ostaggio della vecchia legge fascista sul delitto d’onore. Io ho questa eredità. RAME è un mio progetto […]