REPORT DELLA POLIZIA DI STATO SU PROVVEDIMENTI A GALLIPOLI 

Nell’arco della serata di sabato 3 agosto u.s., in Gallipoli (LE), personale del locale Commissariato di P.S. e del Reparto Prevenzione Crimine Lecce interveniva per una rissa avvenuta all’interno di un lido balneare sito sulla litoranea di Baia Verde.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che a seguito di apprezzamenti ricevuti da due turiste originarie

della provincia di Padova, scaturiva una rissa tra due gruppi di giovani ma all’arrivo delle Forze dell’Ordine

sul posto, venivano identificati solo i giovani veneti mentre l’altro gruppo si era già allontanato.

Venivano

successivamente denunciati in stato di libertà: una ventiduenne di Saunara, incensurata; un ventisettenne di Padova, ricorso alle cure del locale nosocomio che ha riportato lesioni giudicabili guaribili in giorni 30; un ventinovenne di Camposampiero, con precedenti specifici, anch’egli ha riportato lesioni giudicabili guaribili in giorni 30. I primi due sono stati destinatari altresì della misura di prevenzione del DACUR, cd DASPO URBANO, che vieta loro di accedere e stazionare presso tutti i gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande situati nell’intera area di Gallipoli, località Baia Verde per un periodo di 15 mesi.

Da alcuni video registrati con smartphone al momento della rissa ed acquisiti agli atti, si è accertata altresì la responsabilità di cinque addetti alla

sicurezza del predetto locale, anch’essi denunciati per rissa. Ulteriori accertamenti in corso da parte del personale della Divisione Polizia Amministrativa e Anticrimine.

Lecce, 5.8.2024 ______

