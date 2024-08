”Un mare … di emozioni!” DI “Vicoli d’arte” A MATINO DOMENICA 11

(g.f.) ______ Per l’ottavo anno consecutivo, il borgo antico della città di Matino, si appresta a vivere la grande magia dell’evento di “Vicoli d’arte”. Lo slogan scelto per l’edizione 2024 si intitola:“Un mare … di emozioni!”.

L’iniziativa che si terrà domenica 11 agosto 2024, a partire dalle ore 21, è organizzata come sempre dall’associazione “Vicoli d’arte” Aps in collaborazione con il Comune di Matino e l’Assessorato alla Cultura, guidato da Lucetta Barone.

L’evento gode del patrocinio della Provincia di Lecce e della collaborazione di numerose realtà associative del territorio.

Il percorso, lungo un chilometro, sarà impreziosito da allestimenti tematici dedicati al mare, curati dallo staff dell’Associazione “Vicoli d’Arte” Aps e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Matino. Tra le attrazioni principali, saranno anche installate tre grandi opere in cartapesta realizzate dai maestri Gabriele Cortese e Roberto Perrone di Gallipoli e Fiorentino Michele di Matino.

Lungo il percorso, i visitatori troveranno sessanta espositori di artigianato locale, due aree dedicate allo street food, una zona per i bambini e cinque postazioni dove si esibiranno artisti di strada provenienti oltre che dall’Italia anche dall’ Argentina. Quest’anno, per la prima volta, la direzione artistica degli spettacoli degli artisti di strada è affidata all’Associazione Culturale “Circonauta” di Nardò, che garantirà la presenza di artisti di fama nazionale e internazionale.





A dare il via alla festa, sarà il corpo di ballo della Scuola di Danza “Victory Dance” di Parabita che si esibirà in Piazza San Giorgio. Via Corsica sarà animata dal ritmo travolgente della Pizzica con il live del gruppo musicale “Mustisci”.

A partire dalle ore 23.00, in piazza San Giorgio, il grande maestro napoletano della musica leggera italiana, Tullio De Piscopo (nella foto), allieterà il pubblico con la sua band.

De Piscopo, rinomato batterista di Pino Daniele e collaboratore di artisti di fama come Mina, Adriano Celentano, Franco Battiato, Loredana Bertè, Astor Piazzolla, James Senese, e Tony Esposito, si esibirà con una performance indimenticabile. Inoltre, nel 2022 è stato insignito del titolo “Leone d’oro alla carriera” al Cinema di Venezia e nel 2018 è stato annoverato tra le 100 eccellenze italiane del panorama musicale.

A chiudere questa notte magica, sarà Dj Allen il quale farà ballare il pubblico in una location davvero unica come quella di Porta Carrese.

Gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

E- mail: vicolidarteufficiostampa@gmail.com

Category: Cultura, Eventi