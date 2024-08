REPORT DELLA PREFETTURA SU RIUNIONE ORDINE PUBBLICO DI QUESTA MATTINA

Nella mattinata odierna il Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha presieduto una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce e delle Forze dell’Ordine, al fine di un punto aggiornato sulla situazione della sicurezza nel territorio della provincia, in particolar modo in occasione delle imminenti festività ferragostiane, connotate da rilevanti afflussi turistici nel capoluogo e nelle località costiere, con conseguente necessità di contemperare il diritto al riposo e l’esigenza di garantire la serena vivibilità dei luoghi con le istanze di svago di cittadini e turisti.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha dato atto del notevole sforzo organizzativo messo in campo dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, forza quest’ultima che, insieme alla Capitaneria di Porto, sta operando anche un’attenta vigilanza delle zone marittime. Consistente è anche l’azione posta in essere dai Vigili del Fuoco su tutto il territorio provinciale.

La forte presenza sul territorio e la consistente attività di prevenzione e repressione di condotte delittuose hanno determinato una complessiva diminuzione di reati, anche predatori, nel corrente anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il Prefetto Rotondi ha ringraziato gli Amministratori locali, sentinelle dei rispettivi territori, per le proficue sinergie messe in campo, con il supporto delle Polizie Locali nell’ambito delle proprie attribuzioni anche in materia di sicurezza della viabilità stradale con il coordinamento tecnico della Polizia Stradale, rivolgendo altresì un appello agli automobilisti alla massima attenzione ed una guida sicura.

La riunione ha poi rappresentato l’occasione per un focus sul territorio del comune di Lecce, anche in vista dell’imminenza delle festività per i Santi patroni, con un primo esame delle misure di safety e security che saranno adottate nel corso delle cinque giornate di festeggiamenti, nonché con riferimento alla situazione nel territorio di Surbo.

