(e.l.) ______ Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Mesagne (nella foto) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, residente in paese, con precedenti specifici. All’esito delle indagini intraprese, durante una perquisizione in casa sua, è stato trovato in possesso di cinquantacinque grammi di cocaina, nascosti in garage.

Si trova ora nel carcere di Brindisi, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

