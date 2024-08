(e.l.) ______ Tragedia ieri sera nella campagne di Leverano. Accorsi per spegnere un incendio di sterpaglie, i Vigili del Fuoco hanno trovato cadavere il proprietario della zona, Fernando Cagnazzo, 79 anni.

Inutili i tentativi di soccorrerlo.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire quanto successo e quindi le cause del decesso.

Category: Cronaca