UNA RASOIATA IN PANCIA, VIOLENTA LITE IN PIAZZA A MANDURIA PER VECCHI RANCORI FAMIGLIARI. UN FERITO E UN ARRESTATO

“Felicità È un bicchiere di vino con un panino”… LA FESTA DI SANT’ORONZO PREPARATA DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE POLI BORTONE

di Giuseppe Puppo ______ L’ amministrazione comunale ha anticipato una sintesi del programma di festeggiamenti civili stilato per la Festa Noscia, con un apposito comunicato che qui di seguito, alla fine, riportiamo integralmente. Che festa sarà, lo scopriremo solo vivendo. Intanto però possiamo commentarlo in generale. In generale, è un programma partorito senza quella ventata […]