REPORT DEI CARABINIERI SU CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO

Quelli appena trascorsi sono stati giorni interessati da una pioggia di segnalazioni alle competenti Autorità. Nell’ambito di un potenziamento dei servizi di controllo del territorio, infatti, precipuamente ad appannaggio del territorio del comune di Surbo, i Carabinieri della Compagnia di Lecce hanno svolto specifici servizi finalizzati a contrastare il degrado urbano, la minaccia per la sicurezza pubblica e l’uso illecito di sostanze stupefacenti e alcooliche. Importante è stato il dispiegamento di uomini e mezzi dell’Arma grazie a cui è stato possibile sottoporre a controllo una sessantina circa di persone e quasi 30 veicoli.

Considerevole è stato il numero di contravvenzioni comminate per violazioni al Codice della Strada. 3 i mezzi sequestrati e 4 le patenti di guida ritirate. Il dispositivo ha permesso di individuare e segnalare alla competente Autorità Giudiziaria un 37enne, un 32enne ed un 35enne, tutti salentini, perché trovati alla guida senza patente con l’aggravante della recidiva nell’ultimo biennio. Un giovane turista milanese, invece, sottoposto ai prescritti accertamenti con etilometro è risultato avere un tasso alcolemico oltre l’1,5 g/l.; violazione che, oltre al ritiro della patente di guida, comporta anche la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Stesso epilogo per un turista barese che, rimasto coinvolto in un sinistro stradale avvenuto nel corso della nottata sulla SP364 che collega il capoluogo salentino alla Marina di San Cataldo, sottoposto ai previsti accertamenti alcolemici e tossicologici, è risultato essersi posto alla guida di un motoveicolo in stato di alterazione psico-fisica legata all’uso di sostanze stupefacenti, presumibilmente del tipo “cocaina”.

Stessa sorte è toccata anche ad una turista romana che è stata segnalata per analoga violazione dai Carabinieri della Compagnia di Maglie. I controlli hanno interessato anche un giovane 33enne brindisino ed un uomo 61enne salentino i quali, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati denunciati per porto di oggetti atti ad offendere. In ultimo, un giovane 37enne residente nel barese, è stato denunciato in violazione degli obblighi derivati dal foglio di via obbligatorio cui lo stesso era sottoposto. Nel medesimo contesto operativo, infine, un soggetto è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa poiché trovato in possesso di 2 grammi circa di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo “cocaina”. È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 26.08.2024.

Category: Cronaca