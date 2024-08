BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN CARCERE PRESUNTO SPACCIATORE DI NOVOLI

LA “Piccola Sagra del Cece di Nardò”

di Graziano De Tuglie ______ Si tiene a Nardò, in piazza Salandra ‘stasera 31 agosto alle ore 20 la “Piccola Sagra del Cece di Nardò” col patrocinio della municipalità cittadina e col supporto della Fondazione per il Sud. L’iniziativa si propone di mettere in luce un particolare prodotto dell’agricoltura neritina, tradizionale nei tempi e che […]