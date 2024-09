CALENDARIO POLIZIA DI STATO 2025

Anche quest’anno tutti possono acquistare il Calendario il Polizia di Stato 2025!

Il costo è di 8 euro per quello da parete e 6 euro per quello da tavolo.

E anche nel 2025 il ricavato delle vendite sarà destinato al Comitato Italiano per l’Unicef Onlus che finanzierà il progetto “School in a box”, per garantire il diritto all’istruzione anche in contesti di crisi, offrendo strumenti essenziali per l’apprendimento, e devolverà una quota a sostegno del Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati.

Prenotare il calendario della Polizia di Stato, giunto alla 25° edizione, è facilissimo!

Bastano pochi passaggi:

bonifico su Iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’Unicef”

in alternativa versamento sul conto corrente postale nr. 745000 intestato a “Comitato italiano per l’Unicef”

(causale del bonifico/versamento: “Calendario della Polizia di Stato 2025”).

L’acquisto dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 settembre 2024.

La ricevuta del bonifico/versamento dovrà essere poi presentata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Lecce (U.R.P.), in Viale Otranto, n. 1 (aperto dal lunedì al venerdì con orario 8-14 e 16-20 e il sabato con orario 8-14).

Lecce, 6 settembre 2024

