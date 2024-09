“Siamo uno spazio democratico in cui esercitare pensiero critico, ascolto e partecipazione”. ALBERTO SICULLELLA RISTRUTTURA, ORGANIZZA E RILANCIA MIND – MENTI INDIPENDENTI

LA POESIA E’ UNA DELLE ULTIME COSE RIMASTE ANCORA CAPACI DI PRENDERE LA MENTE E FAR FREMERE IL CUORE. SABATO 14 ALLE 17 READING PUBBLICO INTERNAZIONALE NEL CENTRO STORICO DI LECCE “Sicuramente a Oriente”

(g.p.) ______ Metti una sera di poesia con poesia, nessun commento né spiegazione, metti più lingue e accenti diversi, storie di vita, musica, canti, i vicoli e il cielo, metti le voci in originale, metti l’ascolto e lo scambio per strada e in biblioteca. A Lecce, piazzetta Carducci, sabato 14 settembre, ore 17, come già […]