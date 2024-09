QUATTRO INIZIATIVE DA SABATO 14 A DOMENICA 22. I CICLISTI LECCESI ORGANIZZATI IN APERTA POLEMICA CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Roberto Guido ci manda il seguente comunicato ______

In allegato troverete il comunicato di LeccePedala sulla Settimana della Mobilità 2024, a cui per la prima volta dopo dieci anni il Comune di Lecce si presenta senza alcuna iniziativa. Per questo come movimento di cittadinanza attiva LeccePedala abbiamo organizzato autonomamente un cartellone di iniziative per riaffermare la necessità di un piano per la mobilità sostenibile per strappare la città al traffico caos e restituire spazio alle persone

Grazie per l’attenzione

_______ Il movimento di cittadinanza attiva LeccePedala aderisce autonomamente

Prima iniziativa sabato 14 con la Pedalata per Filip

Per la prima volta dopo 10 anni Palazzo Carafa è inspiegabilmente assente

“Il Comune di Lecce dimentica la mobilità sostenibile”

Un raduno domenica 22 e alcune iniziative autorganizzate per imparare a condividere gli spazi pubblici

“Anche da soli continueremo a promuovere la cultura del cambiamento”

“Il Comune di Lecce ha dimenticato la mobilità sostenibile, per la prima volta dopo dieci anni nessuna iniziativa per partecipare alla Settimana europea della Mobilità, nè tantomeno alcun coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini”: il movimento di cittadinanza attiva LeccePedala denuncia l’inspiegabile assenza del Comune di Lecce alla campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile a cui aderisce attivamente il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Tanto più in questo momento”, sottolinea LeccePedala, “la città avrebbe bisogno di un messaggio chiaro e inequivocabile per virare dall’uso smodato dell’auto che ha stretto Lecce nei giorni di punta nella morsa del traffico caos”.

“Prendiamo atto della totale assenza dell’amministrazione”, si legge in un documento di LeccePedala, “e per questo ci siamo autorganizzati iscrivendo la nostra organizzazione sul sito del Ministero e registrando le nostre iniziative. Riteniamo inspiegabile questo clamoroso passo indietro che rischia di riportare Lecce indietro di anni. Per questo, anche senza alcun apporto e riconoscimento istituzionale a livello locale, come movimento di cittadinanza attiva LeccePedala continueremo a promuovere la cultura del cambiamento, per una città inclusiva, a misura di tutti”.

“Con l’adesione di sempre più Comuni ogni anno e con il suo enorme appeal mediatico, la campagna è ampiamente riconosciuta come una forza trainante verso la mobilità urbana sostenibile in Europa e oltre”, si spiega sul sito del Ministero dell’Ambiente, che coordina e supporta le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e associazioni, con l’obiettivo di confermare l’Italia tra i Paesi con il maggior numero di adesioni a livello europeo.

Il tema scelto per la campagna 2024 è “La condivisione degli spazi pubblici” e si basa su quattro principali linee guida tematiche di intervento: Vivere lo spazio pubblico in modo diverso; Riqualificare insieme lo spazio urbano; Strade scolastiche: creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi; Pianificare e progettare strade più sicure.

“Le superfici urbane destinate al traffico veicolare sono di fatto spazi sottratti alla fruizione collettiva”, sottolinea il Ministero, “Inoltre, dato che oltre il 70 per cento degli europei vive in aree urbane, è ancora più ovvio che lo spazio pubblico in molte città scarseggia. Un ambiente in cui le persone, i mezzi di trasporto e le attività hanno il proprio spazio promuove l’equità sociale, aumenta la sicurezza stradale, riduce l’inquinamento atmosferico e migliora la qualità della vita”.

“Rispondendo all’appello del Ministero”, si legge ancora nel documento di LeccePedala, “come associazioni avremmo potuto contribuire a organizzare, come suggerito, di attuare almeno una o più nuove misure di trasporto a carattere permanente e istituire una Giornata senza auto tra il 16 e il 22 settembre”. E invece resta alle associazioni solo la possibilità di autorganizzarsi con alcune iniziative di sensibilizzazione:

sabato 14 settembre PEDALATA PER FILIP – Si ripercorre in bici la tappa che Filip, cicloturista belga che ha trovato la morte sulle strade del Salento, non ha mai potuto terminare, accompagnati dalla moglie Marie, dai figli Flavia e Maxime e dalla nipotina Emilia. Alla partenza sarà presente Fabio Tarantino vicepresidente della Provincia di Lecce. Ritrovo ore 9 viale Oronzo Quarta. Info: Organizzato da Salento Bici Tour e LeccePedala lunedì 16 settembre ALBA IN BICICLETTA – Pedalata verso la periferia est della città con partenza all’alba, lungo un facile percorso, che valorizza la bellezza della città, perché si vive una realtà ribaltata rispetto a quella che si incontra quotidianamente: con una luce particolare, senza alcun traffico, senza strepitii. Raduno ore 6 Porta San Biagio, partenza ore 6.05, sorgere del sole 6.29, rientro ore 7.30. Dopo una ricca colazione, tutti al lavoro in bicicletta. Info e capogita: Dario Russo, 347/0636857. Organizzato da FIAB Lecce Cicloamici venerdì 20 settembre IL CICLISTA ILLUMINATO – Azione di informazione sulle dotazioni di sicurezza obbligatorie per la bici, verifica delle dotazioni dei ciclisti di passaggio, consegna della “pagella del ciclista illuminato”. Raduno ore 19 Porta San Biagio. Organizzato da FIAB Lecce Cicloamici domenica 22 settembre TUTTI IN PISTA PER LA CITTÀ 30! – Pedalata collettiva sulla rete di piste ciclabili, attraversando la città dal Quartiere Stadio al Parco di Tagghiate Urban Factory con aperitivo autorganizzato. Partenza alle 17 dal piazzale della Chiesa di San Giovanni Battista, con arrivo a Tagghiate Urban Factori/Ciclofficina Onza Onza. Info: Roberto Guido 335/7326901. Organizzato da LeccePedala

Sono parte attiva di LeccePedala le seguenti sigle:

Fiab Lecce Cicloamici, Adoc Lecce, Circolo Tandem, CPK Lecce, Città Fertile, Vulcanicamente, Salento Bici Tour, Fucina Salentina, WWF Salento, www.salento.bike, Veloservice, Cicli Minimi, Ciclofficina Onza Onza, Fridays for future, APS Rione Santa Rosa

Sostengono l’attività di LeccePedala:

Decathlon Surbo, Simtur, Forum Ambiente e Salute, Nasca Teatri di Terra, Glocal, I slow You, MO.Bici, Salento E-Cycling, Slow Active Tours, ControPedale, Sud est climb, Zemove, Alberto Guido & figli, Amici di Enrico, Ciclopica, Cirknos, Comitato Verde Santa Rosa

Adriana De Carlo e Andrea Alba

(Portavoce LeccePedala)

Lecce 13 settembre 2024

Category: Costume e società, Cronaca, Eventi, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo