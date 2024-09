CONCERTO DI MUSICA SACRA A SANT’IRENE A LECCE LUNEDI’ 23

(Rdl) ______ E’ alle porte la nuova stagione concertistica, la 55^ edizione, della Camerata Musicale Salentina.

In attesa del concerto inaugurale di domenica 20 ottobre al Teatro Apollo, che vedrà protagonisti i pianisti di fama mondiale Andrea Lucchesini e Pietro De Maria, per la consueta anteprima a ingresso gratuito, lunedì 23 settembre alle ore 20 nella Chiesa di Sant’Irene a Lecce, in via degli Antoglietta, si esibirà il Coro Giovanile Italiano diretto da Filippo Maria Bressan, che propone un programma intitolato “Il mare, il cielo e oltre”.

L’apertura del concerto è a cura del Coro Giovanile Pugliese diretto da Luigi Leo.

In PROGRAMMA

Jaakko Mäntyjärvi – Canticum calamitatis maritimae, a 8 voci

Benjamin Britten – Deus in adiutorium meum, a 4 voci

Frank Martin – Kyrie dalla “Messe pour double choeur a cappella”

Pärt Uusberg – Sicut cervus, a 8 voci divise

Mauro Zuccante – Sanctus, per coro spazializzato a 8 voci

Charles H. Parry – There is an old belief, a 6 voci

Corrado Margutti – Agnus Dei dalla “Missa lorca”, per coro (4 voci) e soli (6 voci)

Peter Philips – Ecce vicit Leo, a doppio coro (trascr. M. Berrini)

Gustav Mahler – Ich bin der Welt abhanden gekommen, a 16 voci (vers. corale C. Gottwald)

Category: Costume e società