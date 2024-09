“E’ in corso una guerra che mira a decimare il popolo palestinese”. ANNUNCIATA PER IL 28 SETTEMBRE A BARI CONTESTAZIONE A GIORGIA MELONI PER L’APPOGGIO DELL’ITALIA A ISRAELE

(g.p.) ______ “Ieri abbiamo avuto un diniego a stare sotto il consolato israeliano, che non è una presenza neutra ma abbastanza inquietante per i legami che esprime e realizza in Puglia anche con l’aiuto delle istituzioni regionali”.

Così questa mattina a Bari, al Teatro Petruzzelli, Roberto Aprile (nella foto), del Comitato per la Palestina e contro le guerre, che ha preannunciato una manifestazione per il 28 settembre davanti all’ingresso della Fiera del Levante a Bari, dalle ore 9, quando ci sarà la cerimonia inaugurale alla quale parteciperà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ed ha così proseguito:



“Intendiamo contestare il governo Meloni perché è ipocrita, appoggia Israele, la guerra in Ucraina, il riarmo e noi siamo fortemente contrari alle loro politiche… E’ in corso una guerra che mira a decimare il popolo palestinese. Inoltre il governo italiano sta varando un decreto sicurezza per cui pensiamo che la manifestazione del 28 settembre non si potrà più fare perché saremo tutti agli arresti. E’ una deriva autoritaria”.



Subito dopo è intervenuto Taysir Hasan, della comunità palestinese di Puglia e Basilicata: “c’è un genocidio in atto, molto feroce, riconosciuto dalla maggior parte del mondo a parte qualche paese occidentale. Tra questi c’è l’Italia il cui governo è complice perché continua a mandare le armi a Israele con cui vengono ammazzati i palestinesi. Bisogna fermare il genocidio dopodiché si ragiona e ognuno deve avere i suoi diritti nel rispetto delle leggi internazionali e dei diritti dell’uomo”.

