ANZIANO FERITO IN INCIDENTE STRADALE MUORE DOPO IL RICOVERO IN OSPEDALE

ORGANIZZAZIONE FILINI IN PIAZZA A NARDO’ SABATO 21

(gdt) ______ Si esibisce stasera 21 settembre alle 21 in piazza Salandra a Nardò l’ORGANIZZAZIONE FILINI, una nuova ensemble musicale salentina che ha debuttato da poco sui palcoscenici pubblici. La passione per la musica coltivata per anni in privato (in continue sessioni di happening musicale) dai componenti di base del gruppo ha portato alla voglia […]