“Lo studio più idoneo e completo sulla celebre scrittrice Emily Dickinson”

di Stefano Donno ______ I Quaderni del Bardo Edizioni sono lieti di annunciare l’uscita internazionale di uno studio forse il più idoneo e completo sulla celebre autrice il più idoneo e completo sulla celebre autrice Emily Dickinson, ad opera di Nicolina Calabrese e Michela Papavassiliou.

Grazie per tutto il sostegno che potrete dare pubblicando la news sui vostri canali d’informazione

Cordialità

Stefano Donno – editore 3290629451

EN – Dear all, Quaderni del Bardo Edizioni by Stefano Donno are pleased to announce the international release of a study that is perhaps the most suitable and complete on the famous author Emily Dickinson, by Nicolina Calabrese e Michela Papavassiliou

Thank you for all the support you can give by publishing the news on your information channels

Best regards

Stefano Donno – publisher 3290629451

COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE

NEW BOOK/ NUOVA PUBBLICAZIONE

Emily Dickinson: a microcosm of great intuitions

by Nicolina Calabrese , Michela Papavassiliou

(I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno)

Emily Dickinson: un microcosmo di grandi intuizioni di Nicolina Calabrese, Michela Papavassiliou

(I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno )

IT – Grazie alla sua grande sensibilità e alle sue spiccate capacità di osservazione, Emily Dickinson è riuscita a cogliere la bellezza e la complessità della natura utilizzando uno strumento poetico potente e interiore. L’ambiente naturale non è per lei solo uno sfondo scenografico, ma uno specchio dove riflettere tutte le sue emozioni, nonché un luogo di discussione e scoperta. Alberi, fiori, uccelli diventano segni universali di vita, morte e solitudine. Nei suoi versi, la natura è spesso animata e personificata, assumendo quasi un ruolo dialogico con la poetessa. Un fiore appassito diventa il simbolo della caducità della vita, mentre un uccello in volo rappresenta il desiderio verso l’ignoto. Emily Dickinson non si limita a descrivere la natura, ma la comprende, la interiorizza e allo stesso tempo la fa sua. Il giardino che circonda la sua casa è un microcosmo, un rifugio sicuro dove riflettere sulla propria esistenza e sul grande mistero del mondo

EN – Thanks to her great sensibility and her keen observation skills, Emily Dickinson has been able to catch the beauty and the complexity of nature using a powerful and an inner poetic language tool. The natural setting is not only a stage scenery for her, but a mirror where to reflect all her emotions, and also a discussion and discovery place. Trees, flowers, birds become universal signs of life, deatn and loneliness. In her lyrics, nature is often animated and personified, assuming almost a dialogic role with the poet. A withered flower becomes the symbol of the life caducity, while a flying bird represents the longing towards the unknown. Emily Dickinson doesn’t only describe nature, but she understans it, she interiorizes it and at the same time she makes her own. The garden that surrounds her home is a microcosm, a safe shelter where to think about her own existence and about the big mystery of the world.

IT – Questo libro si propone di entrare nel microcosmo ciclopico di Emily Dickinson, fatto di piccole grandi cose, di sottilissime illuminanti intuizioni e di cogliere attraverso le Sue poesie anche ciò che non viene esplicitamente rivelato, celato fra le righe. La Sua personalità racchiude tutte le fragilità di questo genio poetico insieme a quelle problematiche spirituali che attanagliano anche l’uomo moderno. Emily è simile ad una carpa tenace che viaggia controcorrente tra i flussi di un ribollente fiume in piena, alla ricerca di un posto sicuro dove depositare le sue candide uova, eccola vestita di bianco aggirarsi quieta nella sua stanza di reclusa, nutrendosi di frugali bocconcini come un indifeso uccellino, mentre il fuoco della creazione le esplode nell’animo.

EN – This book has the aim to enter Emily Dickinson’s cyclopic microcosm, made of tiny, huge things and great intuitions. I wanted to highlight through her lyrics what it isn’t revealed or hidden inside them and also to go deeper into her life to understand how the important events of her life influenced her behaviour. In her personality we can find all the fragilities of her poetic genius together with the spiritual troubles gripping a new born modern society too. Emily’s life is like a tenacious carp that swims backwards among the flows of a full raging river, searching a safe cave to lay down its white eggs, or wandering in her white dress , feeding herself with frugal bite s like an unprotected little bird, while the fire of the poetic creation is bursting into her soul.

IT – Nicolina Calabrese, docente di lingua e letteratura inglese, studiosa di Emily Dickinson dal 1976 e autrice del saggi critici: “Aspetti e tematiche” (1976) e “Emily Dickinson: un microcosmo di grndi intuizioni(2003). Ha collaborato con L’Università Americana “Franklin College” di Lugano per la realizzazione di seminari di studio e dissertazioni a tema(2005). Ha fondato l’associazione culturale no-profit “Diotima”promuovendo arte e poesia(2009). Ha pubblicato diversi saggi sulla poesia e sull’arte (20019). Ha tradotto in inglese e ampliato questo libro: “Emily Dickinson: a microcosm of great intuitions” (2021).

EN – Nicolina Calabrese , a teacher of English and a schloar of Emily Dickinson since 1976. She has published two critic essays: “Emily Dickinson : aspetti e tematiche (1979) and Emily Dickinson: un microcosmo di grandi intuizioni(2003). She has collaborated with the American Franklin College to organize seminaries about different themes (2005). She has founded a no-profit cultural association “Diotima” dealing with art and poetry (2009). She has published several essays about poetry and art (2019). She has translated in english and edited this book:” Emily Dickinson a microcosm of great intuitions ” in 2021.

IT – Michela Papavassiliou autrice della novella “Come pioggia al sole”. Ha curato numerosi libri e cataloghi d’arte tra cui “Gli Artisti sul Lario” Scheiwiller (2000),” Arte nella piazza di Portofino” (2005) e “Omaggio a De Chirico” (2006) Skirà. In copertina,

EN – Michela Papavassiliou author of the novel “Like rain in the sunshine”. She curated numerous books and art catologs incuding “Artisti sul Lario” Scheiwiller (2000), Arte nella piazza di Portofino ” (2005) and “Omaggio a De Chirico” (2006) Skirà. On the cover, Arlequin of the two Masters2023 oil on canvas Mikaya Petros.

Arlequin of two Masters 2023 oil on canvas Mikaya Petros.

INFO

I QUADERNI DEL BARDO EDIZIONI DI STEFANO DONNO

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

Category: Cultura, Libri