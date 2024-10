IL MELOGRANO, PREZIOSO FRUTTO AUTUNNALE ALLEATO DELLA SALUTE, NEL SALENTO DIVENTA AZIENDA D’ECCELLENZA. A LECCECRONACA.IT IN ESCLUSIVA IL FONDATORE DI MELOGRANI MARTINO, DANIELE DE PASCALIS

di Carmen Leo______ “Sin da piccolo sono sempre stato un grande appassionato di questa bellissima pianta, il melograno. Il mio amore per la campagna, il cercare di ritagliarmi, quando possibile, momenti di piacevole relax, era per me un modo per staccare la spina, quando a Milano svolgevo la professione di consulente aziendale, occupandomi di campagne pubblicitarie e strategie d’impresa, curando i siti internet e marchi per le aziende per le quali lavoravo. Dalla Natura riuscivo a trarre anche grande ispirazione per il mio lavoro”.

Così Daniele De Pascalis (nella foto di copertina), 43 anni, di Monteroni di Lecce, studi in Scienze Economiche in Università Bocconi, a Milano, creatore dell’azienda MELOGRANI MARTINO, sita sulla Strada Provinciale Lecce – Arnesano (SP 119), in agro della sua stessa città natale, si racconta a Leccecronaca.it

MELOGRANI MARTINO nasce, dunque, dalla passione di un uomo stanco di svolgere una professione interessante, ma che lasciava poco spazio ad un innato e spasmodico bisogno di stare in contatto diretto con gli elementi più naturali del nostro pianeta, ma soprattutto insofferente ad un clima e ad un ambiente sociale tanto diverso dalle sue origini.

Così, dopo alcuni anni nella “Milano da bere”, dove Daniele studia e lavora, la meditata decisione di ritornare a respirare i profumi della terra natia: il suo e nostro meraviglioso Salento.

E proprio così il sogno nel cassetto diviene, nel 2020, realtà!

Lo spazio fisico, il terreno da adibire a questa iniziativa “frutto” dello spirito imprenditoriale di Daniele, gli viene concesso in uso da un parente, insieme alla fiducia in un’idea, che egli ha saputo trasformare in una vasta piantagione di melograni, che ricomprende circa cinquemila piante di diverse varietà.

“Siamo un’azienda agricola esperienziale, che con passione coltiva in biologico le melagrane della Valle della Cupa. Ogni giorno ci dedichiamo alla coltivazione di questa pianta millenaria,

che ha trovato nel caldo e soleggiato Salento il luogo ideale per fiorire e regalarci i suoi gustosi frutti. Disponiamo di 25 diverse varietà di melograni con caratteristiche organolettiche e di maturazione differente. Principalmente la precoce Ako, la Wonderful e la Viola di Monteroni.

Inoltre, nel nostro campo sono presenti altre varietà autoctone del Salento, come la Dente di Cavallo, la Mollar, la Sordo, ed altre internazionali. Dal 2020 abbiamo messo a dimora una varietà nuova, creata nel 2015 da un’ibridazione di mia creazione, dedicata alla mia nipotina Sophie.

Melograni Martino non è soltanto questo, ma riunisce in sé la mia grande passione per questo frutto dalle molteplici proprietà benefiche con l’esperienza acquisita nel corso della mia professione manageriale. Ho cercato, così, di creare un modo efficace di raccontare il territorio salentino attraverso alcuni prodotti enogastronomici di eccellenza, commercializzati da altre aziende locali, il tutto ambientato in un’atmosfera bucolica, ove i visitatori si ritrovano a stretto contatto con la Natura e con i frutti che Essa ci offre, sapientemente trasformati da noi e dai nostri partner in esperienze sensoriali di varia degustazione”.

Questa la vera genialità di Daniele De Pascalis!

Ha saputo far nascere da un terreno da anni in disuso, una realtà imprenditoriale in una vasta tenuta in cui si organizzano, per tutta la durata dei mesi estivi, e fino a tutto settembre, serate a tema in cui è possibile cenare seduti su dei covoni di paglia, che fungono anche da tavoli, apparecchiati in maniera essenziale e spartana, adottando una politica aziendale completamente “plastic free”.

Ad ogni visitatore viene offerto un grazioso cestino di paglia contenente una mise en place con cui apparecchierà il proprio tavolo riservato durante la prenotazione, e approvvigionandosi in formula “self service” delle delizie gastronomiche dolci e salate preparate per la serata. Il tutto accompagnato dai vini di note e prestigiose cantine salentine e dai freschissimi succhi di melagrane e arance, naturalmente a chilometro…meno di zero.

Suggestiva e di particolare effetto l’ambientazione tra i filari di melograni opportunamente illuminati, tra i quali risuonano le delicate note prodotte da un’arpa, le cui note sono dolcemente pizzicate dal vivo da mani avvezze alla musicalità di professione.

Per gli amanti del divertimento, della musica e dei balli sfrenati, che in estate sono quasi un obbligo da concedersi non di tanto in tanto e cui cedere senza ritegno alcuno, le serata da Melograni Martino sono animate da DJ Set e contornate da ballerine bellissime e sensuali, che ondeggiano a ritmo di musica tra gli astanti stupiti e affascinati da cotanta straordinarietà.

“Nella nostra azienda sono è assolutamente abolito l’uso e l’abuso di concimi chimici e pesticidi, preferendo adottare la lotta biologica, attraverso l’azione delle coccinelle e delle api, l’utilizzo dei metodi antichi appresi dai nostri nonni, con l’uso quindi del tabacco e dell’aglio.

Noi operiamo un’economia circolare per cui della melagrana non si scarta nulla, producendo dal succo alla confettura, alle melasse, all’aceto, al gin, alla birra, alle tisane. Stiamo anche facendo, di recente, degli esperimenti per sviluppare delle bioplastiche da ciò che risulti essere l’ultimo scarto non utilizzabile”.

Questo meraviglioso frutto che la Natura ci offre come dono di annuncio della stagione autunnale, è ricco di potenti antiossidanti che aiutano a ridurre il rischio di aterosclerosi e rendono perfetta la pelle, è un antinfiammatorio naturale e ha un alto alto contenuto di acidi grassi essenziali, che promuovono la rigenerazione cellulare e la riparazione della pelle.

Melograni Martino offre anche, a chi volesse accostarsi alla conoscenza dei suoi numerosi prodotti biologici, l’opportunità di vivere alcune giornate di raccolta autogestita e di degustazione di succhi, miele e marmellate, previo il pagamento di un modico ticket all’ingresso. Si organizzano, inoltre, pranzi domenicali sempre tra i filari colorati e gioiosi per la vista e per l‘olfatto.

“Il vero punto di forza della nostra azienda sono i miei collaboratori, al maschile e al femminile, persone molto in gamba, animate come me da grande passione e dalla convinzione nella riuscita di questo progetto, che grazie al nostro impegno, alla dedizione, alla determinazione, unite ai tanti sacrifici, è diventata una realtà consolidata, e sta raggiungendo obiettivi molto interessanti sia a livello locale che nazionale, con grandi soddisfazioni anche sul mercato estero”.

Non possiamo che essere ammirati da quanto apprendiamo dal proprietario di questa azienda, nella conclusione di questa intervista concessa in esclusiva a Leccecronaca.it., attenzionata anche da alcuni programmi dedicati della TV di Stato, e che organizza ed ospita visite e attività didattiche dedicate alle scuole.

Un’impresa relativamente giovane nella tradizione, Melograni Martino, ma che ha già saputo imporsi con forza sul mercato locale e nazionale, affacciandosi timidamente, ma con determinazione anche a livello internazionale come marchio originale d’eccellenza e innovazione, sia nella filiera produttiva che nella proposta di un originale connubio tra prodotti di altissima qualità e intrattenimento. Elementi vincenti, al giorno d’oggi, che attraggono la curiosità di un pubblico sempre più attento alla salvaguardia della propria salute, al rispetto e alla tutela del patrimonio ambientale e, perché no, anche a godere di momenti di convivialità, allegria, spensieratezza, che rinfrancano mente, cuore e spirito costantemente stressati dal logorio dei ritmi assurdi e incalzanti imposti dal vivere sociale contemporaneo.

