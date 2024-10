DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 10 ottobre 2024.

San Daniele Comboni.

Da questa sera siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

Il 10 ottobre del 732 ha luogo nei pressi di Poitiers, in Francia, la battaglia detta appunto di Poitiers.

I Franchi, capeggiati da Carlo Martello, sconfiggono per la prima volta nella storia dell’Europa occidentale un armata di mori dell’esercito arabo-berbero musulmano di al-Andalus, comandato dal suo governatore, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd Allāh al-Ghāfiqī.

La battaglia non fu determinante per fermare le mire espansionistiche arabe, infatti solo dieci dopo gli Arabi conquistarono le città provenzali di Avignone e Arles. Però impedì che essi dilagassero per l’ Europa, e pertanto rimane una data cardine della Storia occidentale.

Di questa battaglia si ricorderà ancora l’opera strategica di Carlo Martello, che dopo essersi distinto per valore a Poitiers getterà le basi per un ambizioso progetto futuro della sua casata, progetto che verrà portato a termine dal nipote Carlo Magno.

Proverbio salentino: NU BESSERE MUTU TUCE, CA TUTTI TE SUCANU, NU BESSERE MUTU MARU CA TUTTI TE SPUTANU

Non essere molto dolce, che tutti ti succhiano, non essere molto amaro che tutti ti sputano.

Ancora una volta la saggezza popolare ci ricorda che “in medio stat virtus”, quindi bisognerebbe evitare di eccedere, sempre, anche quando come indole magari saremmo portati a fare del bene.

Category: Costume e società