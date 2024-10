LINEA UNIVERSITARIA S13: VERIFICHE E RIATTIVAZIONE DELLA LINEA FILOVIARIA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un comunicato stampa da SGM.

Lecce – SGM ha recentemente completato un’accurata verifica dell’esercizio della linea universitaria S13, che collega l’area di scambio dell’Ex Foro Boario con la sede universitaria di Ekotecne. Questo intervento è stato svolto con l’obiettivo di affrontare e risolvere eventuali problematiche legate al sovraffollamento dei mezzi e all’accumulo di utenti alle fermate, fenomeni riscontrati in alcune fasce orarie.

In concomitanza con queste verifiche, è stata riattivata la linea elettrica filoviaria, che era stata disalimentata dalla fine del 2021. La sospensione era stata necessaria inizialmente per i lavori di realizzazione della rotatoria di Piazza Rudiae e successivamente per interventi di manutenzione straordinaria sulla sottostazione elettrica di via Monteroni – Caroli. Grazie alla riattivazione della linea filoviaria, sono stati impiegati tre filobus sulla linea S13 già dalle prime ore della mattina.

È fondamentale evidenziare che, già durante la fascia oraria più critica, ovvero dalle 8:00 alle 9:00, non si sono registrate problematiche e l’esercizio della linea si è svolto regolarmente, rispettando i tempi programmati.

In merito all’esigenza di prolungare l’esercizio della linea S13, l’azienda continuerà a monitorare la situazione per garantire un servizio sempre più efficiente.

Il presidente SGM Damiano D’Autilia desidera esprimere un sentito ringraziamento al sindaco di Lecce Poli Bortone per il clima di collaborazione e partecipazione instaurato con l’azienda. Questo spirito di cooperazione è essenziale per affrontare le problematiche in modo efficace e tempestivo, garantendo così un servizio di trasporto pubblico che soddisfi le esigenze di tutti gli utenti.

