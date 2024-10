DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 13 OTTOBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è domenica 13 ottobre 2024.

San Benedetto del Tronto.

Oh happy day, suonata al sax da lui, naturalmente, per il nostro amico musicista Marco Chiriatti, che a Martano oggi compie 29 anni, auguri!

Ai nostri lettori con il pollice verde, si consiglia tutto quanto segue, entro la fine del mese.

Liberate le aiuole, concimate, vangate e lasciate che il gelo maturi il terreno. Incartate e legate i gobbi per l’imbianchimento. Proseguite anche nell’imbianchimento di indivie, radicchi, sedani e finocchi. Raccogliete i frutti di stagione, riponendo le noci in luogo asciutto e arieggiato e le castagne, chiuse in busta e già incise, in congelatore. Mettete a dimora arbusti di tutti i tipi, piante aromatiche perenni, siepi e alberi da frutto.

Semine in terreno aperto: piselli, spinaci, fave, valeriana, cicorie; aglio, cipolle, porri e scalogni. Attenti ai parassiti animali, specialmente alle lumache di ogni tipo.

Raccogliete i bulbi sfioriti riponendoli in ambiente adatto, e mettete a dimora quelli a fioritura primaverile. Riponete in ambiente con sufficiente luce ed aria le piante in vaso per svernare, ricordando di innaffiarle ogni 10-15 giorni. Preparate i terricci. Fate talee e margotte.

13 ottobre 1886. Il farmacista polacco, naturalizzato statunitense, John Stith Pemberton ufficializza l’invenzione della Coca Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa, come rimedio contro il mal di testa, pochi mesi prima.

Proverbio salentino: CARNE CA CRISCE SE NU SE MOE FETISCE

Carne che cresce se non si muove imputridisce.

Il riferimento è ai ragazzi ma soprattutto ai bambini: il movimento anche eccessivo nel periodo dello sviluppo è normale, e guai se fosse il contrario, perché ci troveremmo di fronte ad un bambino con problemi di salute.

