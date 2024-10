SVENTATO FURTO IN APPARTAMENTO

Report della Polizia di Stato di Brindisi ______

Un operatore della Polizia di Stato di Brindisi, libero dal servizio, ha sventato un furto in un’abitazione di San Vito dei Normanni.

La sera del 10 ottobre scorso, il poliziotto, che presta servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, faceva rientro presso la sua abitazione di San Vito dei Normanni, quando si avvedeva della presenza di tre individui travisati che si introducevano sul balcone dell’abitazione attigua alla sua.

Dopo aver richiesto l’ausilio di altri colleghi, in attesa che giungessero, si qualificava nel tentativo di immobilizzare i tre, ma di tutta risposta questi cercavano di fuggire e così il poliziotto si poneva all’inseguimento di uno di loro; accortisi della tenacia del poliziotto, i malviventi lo affrontavano brandendo un bastone di circa 30 cm col quale cercavano di colpirlo al capo, non riuscendoci in quanto riusciva a pararsi con il braccio, rimediando una contusione.

Successivamente i tre si introducevano su un’auto di grossa cilindrata, alla cui guida vi era un quarto complice, riuscendo a far perdere le loro tracce. Alla vittima, visitata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Perrino”, per fortuna, non veniva riscontrata alcuna frattura e veniva dimessa con una prognosi di 5 giorni. All’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato sono andati i complimenti del Questore della Provincia di Brindisi per la professionalità con cui ha affrontato la situazione.

Brindisi, 16 ottobre 2024

Category: Cronaca