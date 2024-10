CONTROLLI SU IMMIGRATI IRREGOLARI

Report della Questura di Lecce ______ Nell’ultimo mese, la Polizia di Stato ha accertato l’irregolarità sul territorio di 13 cittadini extracomunitari, destinatari di provvedimenti espulsivi emessi ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 286 del 1998 dal Prefetto di Lecce.

Per la maggior parte di essi è emersa anche una accentuata pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica desunta dalle condanne e dai precedenti di polizia risultanti a loro carico.

Per 2 dei 13 cittadini stranieri, uno dei quali scarcerato per fine pena per stupefacenti, furto aggravato, danneggiamento e porto darmi, è stato possibile eseguire l’espulsione con effettivo rimpatrio nel Paese di origine.

Per altri 6, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, omicidio, lesioni, rapina, rissa, stupefacenti, il Questore ha disposto l’accompagnamento presso i Centri per i Rimpatri, per ivi essere trattenuti in attesa della definizione delle procedure identificative utili all’esecuzione del rimpatrio.

Gli altri hanno ricevuto l’ordine del Questore con l’intimazione ad abbandonare il territorio italiano entro 7 giorni.

Lecce, 17 ottobre 2024

Category: Cronaca