PACE FATTA CON RAMADANI E IL PROBLEMA DEL GOL DA RISOLVERE. COSI’ LUCA GOTTI ALLA VIGILIA DI LECCE – FIORENTINA. SI GIOCA AL VIA DEL MARE DOMENICA 20 ORE 15.00

Sintesi delle dichiarazioni dell'allenatore del Lecce nella conferenza stampa di questo pomeriggio al Via del Mare.

“Far tesoro dei propri errori è un momento di crescita. Questa conferenza congiunta con Ramadani (nella foto, che il 21 settembre aveva reagito con un ‘vaffanculo’ anzi quattro alla sostituzione nella partita contro il Parma, ndr) è servita per far venire fuori il vero Ramadani. Io gli ho chiesto di venire con me in conferenza perché le persone per strada mi hanno chiesto molto di lui solo per un episodio sbagliato. Ci si fa un’idea solo per un episodio sbagliato…

Un allenatore lo sa che un giocatore non esce mai contento dal campo, non ha avuto una reazione bella ma sono cose che succedono. Io ci sono rimasto male perché non me lo aspettavo da lui, uno degli elementi più importanti nello spogliatoio…

Banda dopo la partita di Milano si è fermato e ha fatto dodici giorni di riabilitazione. All’inizio di questa settimana l’ho inserito gradualmente col gruppo e ieri ha fatto il primo allenamento intero con la squadra. Ieri per la prima volta ho visto il Banda visto con D’Aversa, ero contentissimo per lui. Si tratta comunque solo di un allenamento…



La Fiorentina ha fatto un mercato straordinario. È completa in tutte le zone del campo. L’aspetto mentale domani sarà importantissimo, soprattutto il nostro

Con Raffaele Palladino (allenatore della Fiorentina, ndr) abbiamo condiviso tante cose e sono convinto che alcuni dei suoi ex compagni sono stupiti, ma a me non stupisce il fatto che sia diventato un allenatore. Ha sempre avuto una sensibilità calcistica…



Tutti siamo rimasti molto male dopo la sconfitta di Udine. I 75 minuti fino al gol dell’Udinese sono stati equilibrati. Poi prendi gol su punizione e il finale disturba. Non si è avuta la sensazione di riuscire ad essere pericolosi. Io avevo fatto tutti i cambi offensivi che potevo fare. Il campo ha detto che non siamo riusciti a cambiare direzione…



Non credo di dover pensare a cosa deve fare la squadra per far segnare più gol a Krstovic. Il Lecce deve fare gol e basta. Krstovic ha fatto due gol in sette partite, non è un brutto dato, ma Lecce deve fare più gol”.

