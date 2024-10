GIOVANE SALENTINO TROVATO IN POSSESSO DI VIDEO PEDOPORNOGRAFICI

ARTE E CULTURA STRUMENTI DI PACE. WEBINAR LUNEDI’ 21 ORE 20.30

(Rdl) ______“L’approccio spirituale per cantare, parlare e comunicare. Il segreto del bel canto” è il tema del webinar che vedrà come protagonista Miriam Jaskierowicz Arman (nella foto), fondatrice dell’Istituto per lo sviluppo della Voce, Torah e Kabalah. L’incontro si terrà lunedì 21 ottobre 2024 alle 20.30, promosso da Universal Peace Federation (UPF Italia) e dall’Associazione […]