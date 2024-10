L’IMPROVVISA, TRAGICA MORTE A 33 ANNI DI VALENTINA SERGI

LA SCUOLA SALENTINA CREA UN PONTE INTERCULTURALE E INCLUSIVO TRA ITALIA E INDIA. SIGLATO OGGI UN IMPORTANTE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL LICEO DON TONINO BELLO DI COPERTINO E LA HIM ACADEMY PUBLIC SCHOOL DI HAMIRPUR. A LECCECRONACA.IT NE PARLANO LE DIRIGENTI SCOLASTICHE DEI RISPETTIVI ISTITUTI, PAOLA ALEMANNO E NAINA LAKHANPAL.

di Carmen Leo______ “Si conclude questa sera lo scambio culturale con la Him Academy Public School di Hamirpur-India. Sono estremamente soddisfatta e grata per quanto siamo riusciti a realizzare. Quando decisi, circa un anno fa, di intraprendere questa esperienza, non avrei mai immaginato di vivere momenti magici che sono sicura si ripeteranno nel tempo. L’amicizia, […]