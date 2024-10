LE FORZE DELL’ORDINE IN UN’OPERAZIONE CONGIUNTA DI CONTROLLO A LECCE

Report della Questura di Lecce ______

Si è svolto nella serata di ieri 25 ottobre un servizio interforze di controllo del territorio disposto dal Questore di Lecce e effettuato da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Il servizio, finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, dei reati contro la persona e il patrimonio, del commercio abusivo e dell’immigrazione irregolare, ha avuto ad oggetto la zona della Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, nonché la zona del Centro Storico e di Piazza Mazzini.

Venivano effettuati controlli di osservazione in zona stazione e vie limitrofe per la prevenzione e la repressione di fenomeni quali servizio di taxi abusivo e parcheggiatori abusivi, che portavano alla sanzione di due parcheggiatori abusivi, con sequestro dei relativi proventi, in Viale Gallipoli, presso l’Ufficio del Catasto e in Via Adua, nonché alla sanzione e al ritiro della carta di circolazione di un soggetto che effettuava servizio di noleggio con conducente senza autorizzazione in via di Ussano.

In seguito venivano controllati diversi esercizi commerciali in zona stazione, zona porta San Biagio e zona centro storico.

In particolare in viale Lo Re, via Paladini e Piazzetta Vittorio Emanuele II venivano controllati dalla Polizia Locale 17 locali, di cui 10 venivano sanzionati per occupazione di suolo pubblico in assenza di titolo autorizzativo e esposizione carrellati fuori dagli orari consentiti, per un totale di 13 verbali (oltre 1.900 euro totale).

Sempre dalla Polizia Locale in zona piazza Mazzini veniva controllato un bar all’interno della Galleria Mazzini e sanzionato per violazione del Regolamento anti Movida per aver organizzato un evento con DJ set non autorizzato e in viale dell’Università veniva sanzionato un locale etnico per vendita di bevande alcoliche in vetro dopo le ore 22.

In via Duca degli Abruzzi e in via Don Bosco venivano controllati 3 Minimarket dagli operatori dell’Arma dei Carabinieri e venivano sequestrati dal NAS oltre 35 kg di prodotto ittico e 15 litri di olio ed elevata sanzione amministrativa per 1.500 euro per vendita di prodotti in assenza di etichetta e di documentazione relativa alla tracciabilità.

In zona porta San Biagio la Polizia di Stato con personale dell’Asl controllava 3 locali e elevava sanzioni per diverse violazioni tra cui mancata esposizione di cartellonistica obbligatoria, mancata licenza a vendere alcol e mancata conformità a regolamenti sanitari per un totale di oltre 3.300 euro.

Personale della Guardia di Finanza effettuava controlli in zona stazione ferroviaria ove segnalava ex art 75 dpr 309/90 due soggetti stranieri poiché trovati in possesso rispettivamente di 4.30 e 4.80 grammi di hashish. In zona centro effettuava controlli a persone appiedate. Venivano sequestrati a carico di ignoti 0.50 grammi di oppio e 1 grammi di eroina, rinvenuti dal cane dell’Unità Cinofila all’interno di un condotto in un muro.

Il personale della Polizia di Stato – Reparto Prevenzione Crimine effettuava posti di controllo a seguito dei quali venivano identificate 208 persone, controllati 30 veicoli. Gli esercizi commerciali verificati durante il servizio straordinario sono stati in totale 25, a 15 di quali venivano comminate sanzioni amministrative.

Lecce, 26 ottobre 2024

