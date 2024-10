DRAMMATICON INCIDENTE MORTALE A SURBO, MUORE UOMO DI 42 ANNI

(e.l.) ______ Drammatico incidente mortale ieri sera a Surbo. La vittima è Salvatore Daniele, 42 anni, operaio di una ditta di manutenzione del verde pubblico, sposato, due figli. Aveva appena finito un turno di lavoro.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat che guidava e si è schiantato contro una Volkswagen Golf ferma in sosta in via Benedetto Croce nei pressi del cimitero.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale. Soccorso dai sanitari del 118 e portato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è morto poco dopo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca