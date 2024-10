INSEGUIMENTO A LADRI DI AUTO

Report della Questura di Lecce ______

Nel corso della notte due equipaggi della sezione volanti della Questura intervenivano in via Gianmatteo per segnalazione di auto sospetta.

Giunti sul posto, dopo un’attenta perlustrazione della zona, intercettavano un’Audi A6 SW di colore bianco seguita da una Citroen C3. Le due macchine, alla vista delle volanti, si davano a precipitosa fuga.

Nasceva un rocambolesco inseguimento che si concludeva all’altezza dell’imbocco della Tangenziale EST quando il conducente della Citroen, vistosi braccato, scendeva dall’auto e repentinamente saliva a bordo dell’Audi bianca che lo precedeva che ripartiva a tutta velocità facendo perdere le sue tracce.

I successivi accertamenti consentivano di appurare che la Citroen era stata poco prima rubata in via Monti; inoltre, l’autovettura abbandonata dai malviventi presentava delle ammaccature tra il tetto e lo sportello lato guida, all’interno era stato rimosso il carter in plastica posto sotto il volante e il blocchetto di accensione, staccato dai cavi elettrici, veniva rinvenuto sul tappetino lato guida.

Tra i due sedili anteriori e precisamente vicino al freno a mano, i poliziotti rinvenivano una radio ricetrasmittente di colore nero, evidentemente utilizzata dai malviventi per comunicare, e una torcia di colore nero abbandonata dal ladro durante la fuga. Sia la torcia che la ricetrasmittente sono state sottoposte a sequestro e sulle stesse verranno effettuati degli accertamenti scientifici al fine di recuperare eventuali impronte digitali o tracce biologiche dei ladri.

Lecce, 28 ottobre 2024

