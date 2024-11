ELEZIONI AMERICANE – La Vignetta di Valerio Melcore

LA VOCE DEL SUD OGGI PIU’ DEGLI ALTRI ANNI SI CHIEDE: “Dov’è la vittoria?”

di Giuseppe Puppo ______ Si chiamava come me: io porto il suo nome! Mio nonno paterno il 24 maggio 1915 fu arruolato e subito partì per il fronte, lasciando il suo piccolo paese al Sud del Sud dei santi, dove viveva, povero, ma bello, curando con la forza dei vent’anni le vigne e i giardini […]