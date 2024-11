LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI / ANCORA A RISCHIO IL BOSCO DELL’ARNEO

“Ma chi la fa la guerra?” DI NUOVO IN SALENTO PENSIERI E MUSICA DI MASSIMILIANO CARRINO DOMENICA 24 A SCENA MUTA A COPERTINO

(Rdl) _______Torna in Salento domenica 24 a Scena Muta in via Bologna 40 a Copertino, il testo di Massimiliano Carrino (nella foto) che si interroga su il perché e sulle responsabilità di una atrocità come la guerra.Questa volta però lo spettacolo si arricchisce del contributo di Scena Muta di Ivan Raganato che non solo ospita […]