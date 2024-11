DUE ARRESTI PER FURTO IN UNA SCUOLA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______

Questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce hanno segnalato alla Procura della Repubblica del capoluogo salentino due uomini, entrambi del luogo, per il reato di furto aggravato.

Durante un servizio di controllo del territorio nelle periferie della città, i militari hanno notato i due soggetti aggirarsi con un carrello della spesa, in piena notte. Insospettiti, hanno proceduto con l’identificazione dei due, constatando che trasportavano tre purificatori d’aria, in ottime condizioni e con numero di serie intestato.

Le giustificazioni fornite dai due uomini sul rinvenimento degli elettrodomestici, i quali avevano riferito di averli trovati in stato di abbandono nelle campagne limitrofe, sono state ritenute inattendibili. Durante le perquisizioni personali, a uno dei due soggetti, è stato rinvenuto un passamontagna di tipo “mefisto”, che è stato sequestrato.

I successivi accertamenti hanno rivelato che i suddetti elettrodomestici erano stati rubati da tre aule della Direzione Didattica Statale IV Circolo “Sigismondo Castromediano”, a seguito di forzatura della porta antincendio. Il valore complessivo del materiale sottratto è stimato intorno ai 2.500 euro. Al momento del furto, le telecamere di videosorveglianza dell’istituto non erano funzionanti. Sono intervenuti anche i militari della sezione rilievi del nucleo Investigativo di Lecce per i necessari approfondimenti scientifici.

Uno dei due era anche sottoposto alla libertà vigilata, per cui dovrà rispondere anche della violazione connessa alla citata misura.

I Carabinieri continuano le attività preventive allo scopo di prevenire reati contro il patrimonio

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

