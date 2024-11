IL PRANZO DELLA DOMENICA / DA JLENIA MARTINA E I SUOI GATTI

di Raffaele Polo ______

Siamo arrivati in anticipo, a Galugnano, a casa di Jlenia Martina: lei è indaffarata a preparare un piatto succulento, che ci descrive durante la preparazione:

«Ho soffritto in una padella antiaderente aglio, prezzemolo e peperoncino. Poi ho aggiunto il preparato misto-mare e ho lasciato cuocere a fuoco lento, dopo aver aggiunto salsa di pomodoro e sale… Adesso deve cuocere tutto per una ventina di minuti…»

Ne approfittiamo per parlare di ciò che le sta più a cuore: gli animali e, soprattutto, i gatti.

«Da quanto tempo ti occupi di gatti?»

«Mi occupo di animali, gatti soprattutto, da sempre. Mia madre mi racconta che ero piccolina e non aspettavo che finissimo di mangiare, che già raccoglievo gli avanzi per loro… Da qualche anno però ho costruito, con l’aiuto di mio marito, un ‘rifugetto’ per anime abbandonate e sole. Dedico alla loro cura ogni minuto del mio tempo libero, non dimenticando i tanti animali randagi che vivono nel mio paese. Ho censito delle ‘colonie feline’ e ogni giorno passo per dar loro da mangiare…

Ma adesso che la pasta è cotta, la facciamo restringere negli ultimi tre minuti nel preparato di pesce…»

La visione, il profumo sono di grande impatto: già assaporiamo questa ricetta che abbiamo visto realizzata da Jlenia. Ma le chiediamo ancora qualcosa sulla sua attività:

«Ma perchè ami i gatti?»

«Perchè sono creature straordinarie, indipendenti, intelligenti e fieri. Qui a casa con me al momento ho tre gattine: Sissi, Stellina e Naomi. Poi c’è il gatto Jerry e una cagnolina, Aisha. Ma spesso sono di più, perchè accolgo gatti che escono da operazioni e devono fare la riabilitazione. E ci tengo a dire che il mio è un rifugio privato che non riceve aiuti dalle istituzioni ma solo da persone di buon cuore. Il resto viene fatto da me con enormi sacrifici ma immenso amore: i loro occhi pieni di riconoscenza mi ripagano di tutto.»

É arrivato il momento di assaporare questa pasta che Jlenia (con la J, mi raccomando) ci ha preparato per questa domenica. E, subito dopo, sarà un piacere visitare con lei tutti i suoi protetti, che la attendono fuori, miagolando festosi.

( 27 ‐ continua )

Category: Costume e società, Cultura