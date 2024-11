UN MALORE IMPROVVISO, MUORE FARMACISTA SUGLI SPALTI DEL PALASPORT DI TRICASE

(e.l.) _______ Ha avuto un malore improvviso, mentre ieri sera guardava una partita di pallavolo al Palazzetto dello Sport di Tricase ed è morto all’istante sugli spalti. La vittima è Giovanni Iezzi, 67 anni, di Tricase, farmacista.

Tanti i messaggi social di cordoglio per “la scomparsa di un uomo stimato e benvoluto da tutti. Non ci sono parole, l’ennesimo dolore immenso”.

Lega Pallavolo serie A

l Presidente Massimo Righi, il CdA, tutti i Club e lo staff della Lega Pallavolo Serie A esprimono il proprio cordoglio per lo spettatore scomparso in seguito ad un malore durante la gara odierna tra Lecce e Ortona, valida per il Campionato di Serie A3. Un pensiero di affetto e vicinanza va alla famiglia e a tutti i suoi cari.

La gara in questione è stata sospesa durante il terzo set; si resta in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo Nazionale.

Aurispa Lecce ( che nasce dalla collaborazione tra Aurispa Alessano e Fulgor Tricase)

La società si stringe alla famiglia di Giovanni Iezzi, deceduto ieri a seguito di un malore, che lo ha colpito mentre assisteva alla nostra partita.

Una tragedia che ci sconvolge e per la quale esprimiamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze.

Virtus Tricase 1967

Quanto accaduto sotto i nostri occhi al rientro dalla trasferta di Casarano ci lascia sgomenti. Un appassionato di pallavolo, sostenitore della nostra Virtus e dell’Aurispa Links per la vita a seguito di un malore sugli spalti, è venuto a mancare.

Immagini che non vorremmo mai vedere, soprattutto in un palazzetto dello sport.

Ci stringiamo attorno alla famiglia Iezzi nel ricordo di Giovanni, persona garbata conosciuta per la sua bontà ed educazione.

Sieco Service Ortona

La Sieco Service Ortona si stringe al dolore della famiglia dello spettatore venuto a mancare durante lo svolgimento della gara contro Aurispa Links per la vita Lecce.

Category: Cronaca