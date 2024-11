UN FENOMENO? NO, HA SOLO DORMITO PEGGIO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma, l’associazione Codici ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto, una pubblicità dei materassi Marion). _______

Codici: qualità non soddisfacente e prodotti non conformi, continuano le proteste dei consumatori sui materassi Marion

Nelle scorse settimane l’Antitrust ha avviato un’istruttoria per possibili pratiche commerciali scorrette nella promozione e nella vendita di un prodotto che non sembra soddisfare a pieno i clienti. Parliamo dei materassi Marion, oggetto di proteste che anche l’associazione Codici sta raccogliendo.

“L’intervento dell’Autorità ha fatto rumore – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, tanti consumatori si sono ritrovati in quanto denunciato e hanno deciso così di raccontare la propria esperienza. Il giudizio è critico per due motivi. Da una parte viene contestata la qualità del materasso e in questo senso vogliamo sottolineare un aspetto. La qualità si paga, quindi quando troviamo un prezzo particolarmente basso è il caso di farsi una domanda. Qualche risposta la possiamo trovare, ad esempio, grazie al Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità, che offre consigli e indicazioni che possono essere d’aiuto in una scelta delicata, perché sappiamo tutti l’importanza del dormire bene. L’altra questione oggetto delle proteste riguarda le modalità di vendita. Nel corso delle visite a domicilio, in particolare, ci sarebbero delle pressioni per far acquistare altri modelli di materassi a prezzi più elevati rispetto a quelli pubblicizzati nelle televendite. Ogni società ha delle linee guida per i venditori, basterà controllarle per appurare se c’è una strategia aggressiva da parte dell’azienda. Le verifiche avviate dall’Autorità, quindi, sono importanti perché serve chiarezza. Dal canto nostro continueremo a portare all’attenzione dell’Antitrust le segnalazioni dei consumatori”.

Qualità del prodotto non soddisfacente, tempi di consegna lunghi, recesso e rimborso negati, ostacoli nell’acquisto del modello pubblicizzato durante le televendite al prezzo indicato: sono le problematiche su cui l’associazione Codici sta raccogliendo le segnalazioni dei consumatori che hanno acquistato un materasso Marion. Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al numero 065571996 oppure scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Roma, 26 novembre 2024

Category: Costume e società, Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo