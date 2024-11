SE UNA NOTTE D’INVERNO UNA VIAGGIATRICE. A LECCE VENERDI’ 6

(m.m.) ________

Ci interroghiamo spesso sulla differenza tra turisti e viaggiatori e su quale sia il loro impatto sulla terra che li ospita. Per Raffaela Zizzari (nella foto di copertina) e Ilaria Mancino (nella foto al fondo) non c’è dubbio: mettersi sulle tracce di un viaggiatore è, di per sé, un viaggio. E se il viaggiatore in questione è una temeraria inglese di fine Ottocento che, incurante delle raccomandazioni a non inoltrarsi in una terra di briganti, discende in Puglia e nel Salento attratta dai luoghi tanto amati da Federico II e da suo figlio Manfredi, allora vale davvero la pena intraprendere questo percorso.

Nasce così “I viaggi di Janet” un progetto artistico ed editoriale, prodotto da Isola di Mezzo aps e Finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso “Futura. La Puglia per la Parità” che porta al centro della scena una storia di libertà, coraggio e scoperta.

“Questo progetto non è solo un viaggio nel tempo, – sottolinea Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia – ma un messaggio potente per il presente. Janet Ross (nella foto qui sotto, il suo ritratto dipinto da Carlo Orsi) ha rappresentato la capacità di superare i limiti e raccontare con autenticità. Oggi celebriamo il suo coraggio, unendo le donne di ieri e di oggi in un percorso di libertà e consapevolezza.”

Un Viaggio nella Puglia del Passato, con uno Sguardo al Futuro

“Lo sguardo di Janet Ross sulla Puglia è fresco e curioso, – spiega Raffaela Zizzari ideatrice del progetto – si sofferma con attenzione sui monumenti e sulla storia, ama l’incontro con le persone, si interessa agli usi e costumi locali, ci restituisce un prezioso patrimonio di luoghi, persone ma anche poesie e canti popolari. Questo suo punto di vista peculiare, intriso di sensibilità e intuizione femminile, ci offre uno specchio spaziotemporale, un’occasione per passeggiare per le vie delle nostre città e incontrare idealmente i nostri avi”.

Il viaggio con Janet Ross inizia il 6 dicembre al Museo Castromediano di Lecce, e fa tappa il 12 dicembre a Galatina, e il 20 dicembre a Otranto, sempre alle ore 17.

“Abbiamo voluto creare un tè delle cinque fuori dal tempo – continua Ilaria Mancino – Una peculiare immersione acustica, curata dal soundesigner Fabio Iaci, durante la quale faremo la conoscenza di Janet Ross, una figura formidabile per i suoi tempi, e dei personaggi salentini che tanta curiosità suscitarono in lei: l’affascinante duca Castromediano, l’eccentrico Cavoti, il De Giorgi ma anche il capostazione di Otranto e tante figure popolari che puntellano il racconto”.

Il primo appuntamento assume un significato speciale: il Museo Castromediano fu visitato da Janet Ross nel suo viaggio del 1884, accompagnata proprio dal Sigismondo Castromediano, che al tempo ne era la guida. Un luogo che oggi si fa scenario di una narrazione contemporanea, capace di unire storia e avanguardia culturale.

“È un onore accogliere questo progetto al Museo Castromediano – aggiunge Gigi De Luca, direttore del Museo Castromediano- un luogo che Janet Ross stessa visitò durante il suo viaggio in Puglia. Questo evento non solo connette passato e presente, ma rinnova il valore di questo museo come crocevia di storie, dialoghi e ispirazioni.”

Tre Eventi, Tre Luoghi, Una Visione

Il progetto prevede tre appuntamenti in altrettante località della Puglia, ognuno concepito per intrecciare narrazioni del passato con riflessioni contemporanee, invitando il pubblico a immergersi in un viaggio che è al tempo stesso geografico e interiore. Si inizia con il percorso salentino: il 6 dicembre a Lecce, il 14 dicembre a Galatina e il 20 dicembre a Otranto.

Un messaggio per oggi

“I Viaggi di Janet Ross” non è solo un omaggio a una figura straordinaria, ma un invito a tutte le donne a esplorare, sfidare i confini e raccontare il mondo con una voce autentica. È un progetto che parla di emancipazione, avventura e della bellezza di guardare la diversità con rispetto e meraviglia.

