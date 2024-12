IL FESTIVAL DELLE MENTI INDIPENDENTI A LECCE MARTEDI’ 17 E MERCOLEDI’ 18

SE UNA NOTTE D’INVERNO UNA VIAGGIATRICE. A LECCE VENERDI’ 6

(m.m.) ________ Ci interroghiamo spesso sulla differenza tra turisti e viaggiatori e su quale sia il loro impatto sulla terra che li ospita. Per Raffaela Zizzari (nella foto di copertina) e Ilaria Mancino (nella foto al fondo) non c’è dubbio: mettersi sulle tracce di un viaggiatore è, di per sé, un viaggio. E se il […]