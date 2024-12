ADDOBBI DI NATALE SOSTENIBILI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma, l’associazione Codici ci manda il seguente comunicato _______

Codici: addobbi e luminarie per un Natale all’insegna dell’ambiente

La tradizione vuole che l’albero di Natale sia fatto l’8 dicembre, ma non tutti riescono a resistere. In alcune case c’è già, così come brillano su balconi e davanzali le luminarie. Tra gesti che si ripetono e novità, c’è un modo per rendere le feste ancora più speciali: il rispetto dell’ambiente. Come fare? Ecco alcuni piccoli consigli dell’associazione Codici.

Partiamo dall’albero di Natale. È possibile, ad esempio, scegliere un albero vero invece che di plastica, perché quest’ultima inquina di più sia a livello di realizzazione che di smaltimento e di commercializzazione, provenendo spesso da Paesi lontani come la Cina. Scegliere un albero vero, proveniente da vivai specializzati che gestiscono la coltivazione in maniera sostenibile, ha un impatto ambientale minore. Una volta finite le feste, inoltre, l’albero può essere riciclato, diventando compost.

Un’altra idea green per gli addobbi di Natale è la scelta delle decorazioni e delle luci. Palline eco-friendly realizzate con materiale riciclato garantiscono un tocco originale e sostenibile, così come l’utilizzo di luci a LED a basso consumo. Questo vale anche per le luminarie esterne. Soprattutto per chi ha spazi esterni, è possibile l’utilizzo di dispositivi alimentati dai pannelli solari.

Un pensiero, infine, per quello che finisce sotto l’albero di Natale, ovvero i doni. Usare carta da regalo riciclata o riutilizzabile contribuisce alla sfida dei rifiuti zero, evitando le scene che a volte si vedono nelle strade di grandi e piccole città, ovvero i cassonetti dell’immondizia o i bidoni della differenziata che traboccano di rifiuti.

Tanti, piccoli accorgimenti per dare un’impronta green al prossimo Natale. Un regalo speciale per l’ambiente e per tutti.

Questo comunicato stampa rientra nell’ambito del progetto LE.S.S. LEarn Sustainable circular economy Strategies! MLPS – Iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del D Lgs 3 luglio 2017, n. 117 – ANNO 2023 – Avviso N.2/2023.

Roma, 6 dicembre 2024

