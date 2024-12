“La scialletta rossa”, ROMANZO DI MARIA FRANCESCA MARIANO. LA PRESENTAZIONE A COPERTINO LUNEDI’ 9 DICEMBRE CON LA PARTECIPAZIONE DI OSPITI ILLUSTRI DELLA POLITICA, DELLA MAGISTRATURA E DELLA SOCIETA’ CIVILE

(Rdl) ______Un evento di straordinario interesse lunedì 9 dicembre alle 18.30 a Copertino presso la chiesa delle Clarisse, in via Margherita di Savoia.

Ci sarà non solo la presentazione del libro “La scialletta rossa” del magistrato Maria Francesca Mariano, ma anche un momento di alto spessore civico e culturale, grazie alla partecipazione di illustri ospiti della politica e della magistratura.



Il romanzo narra le vicende di una donna di mafia, colta ed emancipata a capo di un clan mafioso che, attraverso un complesso percorso interiore, compie una scelta rivoluzionaria.



La dottoressa Mariano, giudice penale presso la Corte di Assise di Lecce, è stata il più giovane magistrato d’Italia. Ha scritto racconti, poesie e romanzi.

Autrice di numerosi testi teatrali in tema di giustizia e in tema sacro. Il suo testo ‘Falcone e Borsellino, storia di un dialogo’ è il testo ufficiale del Centro Paolo Borsellino di Palermo.



Lunedì 9 dicembre a Copertino sarà accolta dai saluti istituzionali della presidente del consiglio regionale Loredana Capone, dall’ assessore regionale Sebastiano Leo, dal sindaco di Copertino Vincenzo de Giorgi e da don Giuseppe Venneri direttore della Caritas.



Dialogheranno con l’autrice Antonio de Donno già procuratore della Repubblica a Brindisi e il presidente del Tribunale di Lecce Anna Rita Pasca.



L’evento è organizzato dalla associazione culturale Azione Parallela in collaborazione con Antonio Leo, già vice presidente della Provincia, che in diverse occasioni ha voluto e seguito eventi di spessore come questo così significativo e pregnante.



Aderiscono all’iniziativa anche alcune classi dell’istituto Bachelet di Copertino, previsto un intervento del dirigente scolastico Giuseppe Manco.

Nel corso della serata previsti momenti teatrali e danzanti, le letture saranno a cura dell’attore Ivan Raganato.

Category: Costume e società