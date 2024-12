GUIDE 2025. INCETTA DI PREMI PER I VINI DELLA STORICA CANTINA CUPERTINUM

I FATTI DI MAIDAN, PIAZZA DI KIEV, DEL 2014 IN UCRAINA, “colpo di stato verso la guerra”, DOCUMENTARIO E DIBATTITO SULL’ATTUALITA’ A LECCE DOMENICA 15

di Michela Maffei _______ Cosa succede in Siria? Cosa è successo a Maidan? Cosa sta accadendo che ci riguarda? Queste le domande all’attenzione di coloro che si interrogano su avvenimenti che riguardano tutti per conseguenze e significato nella vita di ciascuno in un pianeta interconnesso. Trovare delle risposte significa partecipare alla realtà in modo attivo […]