NUOVI CASINO 2024: LE ULTIMISSIME NOVITA’ DEL SETTORE

Tra i nuovi casinò online 2024 sta conquistando particolare popolarità Sportium.it, portale in grado di fornire intrattenimento a 360°, offrendo anche slot, poker e scommesse sportive.

La sezione casinò è ben divisa tra la categoria Vegas, che si concentra in particolare sulla sezione slot, e quella delle partite live, molto ricca con i croupier in diretta che permettono di simulare una partita dal vivo. Spiccano alcune promozioni come bonus i benvenuto e bonus dedicati agli specifici giochi presenti sulla piattaforma.

Elenco dei principali nuovi casinò online italiani (2024)

Ecco una lista con alcuni tra i più interessanti nuovi casinò online in Italia:

DAZN Bet Casinò

Dazn Bet è un nuovo casinò online lanciato in Italia nel 2023, nato per aumentare i servizi offerti dalla piattaforma di streaming sportivo. Grazie alla sua offerta moderna e interattiva, si sta rapidamente affermando nel panorama dei casinò online italiani.

Ampia offerta di giochi legati al mondo sportivo.

Scommesse sportive e casinò.

Interfaccia utente intuitiva e facile da navigare.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra recensione completa del casinò Dazn Bet.

Elabet Casinò

Elabet è un casinò online lanciato nel 2023, che si distingue per la sua vasta selezione di giochi da tavolo, slot e croupier dal vivo. È pensato per i giocatori che cercano un’esperienza coinvolgente, con promozioni generose e un servizio clienti efficiente.

Numerosi provider tra cui scegliere

Bonus di benvenuto generoso

Supporto clienti molto rapido

Per saperne di più, leggi la nostra recensione del nuovo casinò Elabet.

DoBet Casinò

Dobet, nato nel 2022, è una piattaforma emergente che offre un ampio ventaglio di giochi da casinò e scommesse sportive. La sua interfaccia moderna e le promozioni competitive lo rendono una scelta interessante per i giocatori in cerca di un’esperienza versatile e innovativa.

Integrazione tra casinò e scommesse sportive.

Promozioni giornaliere per utenti attivi.

Ampia scelta di giochi e live casinò

Per maggiori informazioni, consulta la nostra recensione sul casinò Dobet.

Jackpotcity Casinò

Fondato nel 202, Jackpotcity è un casinò online che mette a disposizione dei giocatori una delle più ampie selezioni di slot e giochi da tavolo. Il casinò si distingue anche per un’offerta di bonus particolarmente generosa, che può arrivare fino a 1600€ sui primi quattro depositi.

Oltre 500 giochi disponibili, tra cui slot, roulette e blackjack.

Assistenza clienti attiva 7 giorni su 7

Ottima sezione di casinò live.

Consulta la nostra recensione completa per saperne di più sul casinò di Jackpotcity.

Jokando Casinò

Jokando è un nuovo casinò italiano lanciato nel 2022 che offre una selezione variegata di giochi, comprese le slot di ultima generazione, i giochi da tavolo e il casinò live. Questo casinò è perfetto per chi cerca un ambiente di gioco intuitivo e promozioni regolari.

Ottimo bonus di benvenuto

Interfaccia utente semplice e adatta ai principianti.

Slot e giochi live di alta qualità.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra recensione completa del casinò Jokando.

Netwin Casinò

Fondato nel 2020, Netwin è un casinò online che sta rapidamente guadagnando popolarità grazie alla sua offerta di giochi innovativi e promozioni accattivanti. È una scelta ideale per i giocatori che cercano una piattaforma moderna con molte opportunità di vincita.

Ampia varietà di giochi, dalle slot ai giochi da tavolo.

Bonus di benvenuto e senza deposito molto competitivi.

Ottima assistenza clienti e diverse promozioni.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra recensione completa del casinò Netwin.

Sportitalia Bet Casinò

Sportitalia Bet è un casinò online lanciato nel 2022, ideale per chi ama scommettere sugli eventi sportivi, ma non vuole rinunciare al divertimento dei giochi da casinò. La piattaforma nasce per aumentare l’offerta dell’omonimo canale sportivo con una combinazione di slot, giochi da tavolo e live casinò.

Focus su scommesse sportive e giochi da casinò.

Diversi bonus e promozioni dedicati.

Piattaforma facile da usare, anche su mobile.

Vuoi saperne di più su questo nuovo casinò? Leggi la nostra recensione completa su Sportitalia Bet.

Videoslots.it Casinò

Videoslots.it, lanciato nel 2019, è una piattaforma specializzata sulle slot online, con una delle collezioni più ampie disponibili in Italia. Questo nuovo casinò si distingue per le promozioni settimanali e le numerose opportunità di vincita per i giocatori di ogni livello.

Una delle più ampie collezioni di slot machine.

Bonus settimanali e giri gratuiti.

Interfaccia user-friendly e adatta ai dispositivi mobili.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra recensione dettagliata sul casinò Videoslots.it.

Betnero

Betnero è un casinò online fondato nel 2017, che offre un’esperienza di gioco completa con una vasta gamma di slot, giochi da tavolo e una sezione dedicata al casinò live. Le promozioni generose e i tornei regolari lo rendono una scelta popolare tra i giocatori italiani.

Ottima selezione di slot.

Assistenza clienti di qualità.

Facile navigazione e ottimo design.

Leggi la nostra pagina di recensione per avere ulteriori informazioni sul casinò Betnero.

Planetwin 365

Planetwin 365 è una piattaforma fondata nel 2017 e combina la passione per le scommesse sportive con un’ampia offerta di giochi da casinò. Grazie alla sua interfaccia moderna e promozioni ricorrenti è diventato uno dei punti di riferimento per numerosi giocatori italiani.

Focus sulle scommesse sportive.

Registrazione e navigazione molto facili.

Sezione casinò live con croupier professionali.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra recensione completa del casinò Planetwin 365.

Quali sono i nuovi casinò idonei per Askgamblers?

Numerosi sono gli operatori che si cimentano nell’avventura di fondare nuovi marchi di gioco, cercando di implementare idee sempre più innovative.

Con la recente assegnazione delle nuove licenze AAMS (oggi ADM), anche il settore italiano sta vivendo un momento dell’a¬mpl¬iamento dell’offerta legale dei brand gambling.

Quali sono i requisiti chiave per elencare un nuovo casinò su AskGamblers? Prima di tutto, esso deve trovarsi sull’elenco dei casinò approvati dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM), come il primo passo per garantire un servizio di gioco attendibile e responsabile.

Accertandosi di questo fatto, il nostro team di esperti inizia una dettagliata analisi del servizio di gioco offerto dal nuovo casinò preso in esame, onde poter stendere una recensione casinò imparziale.

Tutti i più recenti brand di gioco aggiunti sul nostro sito sono accompagnati da valutazioni dettagliate del casinò stesso, dei bonus, giri gratis, bonus senza deposito oltre alle recensioni fornite da utenti e giocatori.

L’obiettivo finale è di offrire una lista comparativa di migliori nuovi casinò online che abbiamo aggiunto da poco nel nostro database che potresti consultare per fare un confronto tutto tuo.

Come valutiamo i migliori e nuovi casinò online?

Sono molteplici i criteri che Askgamblers prende in considerazione prima di decidere se consigliare o meno i nuovi siti di casino: sicurezza, valore dei bonus, varietà dei giochi sono tra i più importanti, ma non sono da sottovalutare la qualità della piattaforma di gioco, la possibilità di divertirsi tramite app e un servizio clienti adeguato.

Licenza ADM/AAMS . Si tratta del primo filtro: è fondamentale che il sito sia titolare della licenza per il gioco a distanza. I nuovi casino online Aams sono sottoposti a rigidi controlli e devono garantire la sicurezza delle transazioni e la tutela del giocatore

. Si tratta del primo filtro: è fondamentale che il sito sia titolare della licenza per il gioco a distanza. I nuovi casino online Aams sono sottoposti a rigidi controlli e devono garantire la sicurezza delle transazioni e la tutela del giocatore Varietà dei giochi . I casinò che si affacciano in mercato altamente competitivo devono offrire i giochi e le slot migliori, più divertenti e con un rtp conveniente per chi si registra: tutto ciò è possibile solo attraverso la collaborazione con provider più aggiornati.

. I casinò che si affacciano in mercato altamente competitivo devono offrire i giochi e le slot migliori, più divertenti e con un rtp conveniente per chi si registra: tutto ciò è possibile solo attraverso la collaborazione con provider più aggiornati. Valore dei bonus. Inutile nascondere che il bonus di benvenuto e le promozioni ricorrenti sono molto importanti. Tuttavia specie per i nuovi siti di casino è fondamentale non guardare solo la cifra offerta, ma anche i fattori che rendono un bonus facile da sbloccare.

Per saperne di più su come valutiamo i casinò, leggi la nostra pagina dedicata al CasinoRank di Askgamblers.

Tutti i casinò online elencati qui sono nuovi?

No. Non tutti i casinò appena fondati vengono elencati sul nostro sito. Il team di professionisti di AskGamblers analizza rigorosamente ogni nuovo lancio nel panorama nazionale, per individuare i casinò di recente apertura che meritano di trovarsi nella nostra lista.

Tramite ispezioni accurate, i nuovi casinò vengono schedati e disposti in ordine cronologico uno dopo l’altro su questa pagina, con lo scopo di fornire informazioni utili e sintetizzate.

Ad Askgamblers lavoriamo diligentemente per rimanere aggiornati e recensire tutti i nuovi casinò online. Data la frequenza di nuovi lanci, il nostro gruppo di professionisti preferisce prendersi il tempo necessario per un’accurata esaminazione e recensione dei nuovi casinò, per non fornire informazioni provvisorie ed errate.

Visita la nostra pagina dedicata per vedere tutte le recensioni dei migliori casinò online.

Quali licenza controllare quando si tratta di un nuovo casinò?

I casinò online devono avere il logo ADM, garanzia della conformità alle leggi italiane e alle norme stabilite dall’autorità delle dogane e dei monopoli. Solamente i giochi autorizzati, quindi con licenza ADM/AAMS, sono ufficialmente legali in Italia.

Ogni nuovo casinò deve soddisfare una serie di requisiti, ad esempio una garanzia che il servizio di gioco offerto sia sicuro, che i software di gioco non siano manomessi, che ci sia un servizio clienti disponibile a chiarire eventuali dubbi.

Come scegliere tra i nuovi casinò online in Italia?

È vero che una novità affascina anche solo perché nuova. Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica e un’ottima grafica accompagnata da eccellente supporto tecnologico e invitanti bonus di primi depositi purché sembrino alquanto accattivanti non dovrebbero bastare per fondare la tua scelta.

I migliori casinò online si distinguono per fattori specifici da prendere in considerazione. Il nostro team di esperti ha individuato i seguenti parametri essenziali per distinguere le eccellenze tra i nuovi casinò online:

Giochi offerti dai nuovi casinò

I nuovi casinò hanno, generalmente, una lista di giochi piuttosto ampia, in modo da ingolosire i giocatori.

Tra i giochi da casinò generalmente offerti abbiamo le scommesse sportive, slot con jackpot, giochi da tavolo con soldi veri, VLT, casinò dal vivo e tanto altro.

Considera se il casinò ha i titoli da te preferiti oppure i giochi più popolari e le slot migliori. Un segnale positivo di un buon casinò sotto questo punto di vista è la presenza di diverse software house, garanzia di ampia offerta.

Sicurezza e licenze dei nuovi casinò

Un aspetto fondamentale da considerare per i nuovi casinò italiani è rappresentato dalla sicurezza della piattaforma. Per questo motivo è fondamentale assicurarsi che il nuovo casinò online scelto sia dotato di licenza ADM/AAMS. In questo modo, avrai la certezza di scegliere un casinò approvato e a norma di legge.

Ad AskGamblers abbiamo a cuore tutti i giocatori, ecco perché abbiamo un Servizio Reclami pensato per aiutare a risolvere eventuali problemi insorti nei vari casinò.

Bonus nei nuovi casinò online 2024

I nuovi casinò offrono di norma diversi bonus ai propri clienti, sia di benvenuto sia di vario genere. Un ottimo bonus può rappresentare un’interessante punto a favore per un nuovo casinò ed è importante leggerne i Termini e Condizioni, per conoscerne tutti i dettagli.

Capire il funzionamento dei bonus o trovare i codici potrebbe essere complicato o dispendioso, ecco perché ad AskGamblers trovi le pagine dedicate ai vari bonus: dal bonus di benvenuto fino ai free spin per le slot, passando per il bonus senza deposito.

Puoi sempre trovare numerosi codici e promozioni di diversi casinò sulla nostra pagina dedicata ai codici bonus.

Opzioni di pagamento e prelievo

I siti di gioco offrono diverse opzioni di pagamento tra trasferimenti bancari e opzioni digitalizzate.

Questo è solitamente dato dalle partnership accordate dall’operatore stesso ed è altamente influenzato dalle richieste particolari di un mercato specifico, nonché dai giocatori stessi.

Nel caso fossi abituato a fare transazioni tramite uno specifico metodo di pagamento è consigliato trovare casinò che offrono gli stessi metodi.

Di norma, i migliori nuovi casinò mirano a garantire una lista di metodi di pagamento più popolari tra carte di credito come Mastercard, Visa e Postepay, e portafogli elettronici, come PayPal, Neteller o Skrill.

Assistenza clienti attendibile

Un’altra caratteristica da prendere in considerazione valutando nuovi siti di casinò è il servizio dell’assistenza clienti.

I casinò online devono fornire un eccellente servizio clienti per assicurarsi la devozione dei nuovi iscritti. Fintanto che i giocatori possono fidarsi di un casinò, continueranno a saper apprezzare l’atmosfera di sicurezza, onestà e correttezza.

Dunque, i casinò disponibili per i giocatori 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 via chat dal vivo ed altri mezzi di comunicazione che offrono assistenza in relazione a qualsiasi problema, hanno più probabilità di ottenere la fiducia di un maggiore numero di nuovi utenti.

Pro e contro di scegliere un nuovo casinò online nel 2024

Cercare la novità e testare i nuovi casino online ADM/AAMS è un’opzione da prendere in considerazione. Di seguito abbiamo riassunto i principali vantaggi e svantaggi di giocare sui nuovi casinò italiani 2024.

Possibili Pro

Offerte e bonus molto vantaggiosi , proposti con l’obiettivo di farsi conoscere dai giocatori già iscritti ad altri siti.

, proposti con l’obiettivo di farsi conoscere dai giocatori già iscritti ad altri siti. Possibilità di provare nuove slot , a volte lanciate in esclusiva dai nuovi casinò 2024.

, a volte lanciate dai nuovi casinò 2024. Testare app diverse con caratteristiche ed idee innovative rispetto a quelle classiche.

Frequentare community di giocatori diverse rispetto a quelle abituali.

Possibili Contro

Alcune slot particolari potrebbero non essere presenti , anche se di solito si tratta di titoli un po’ datati e di scarso successo.

particolari , anche se di solito si tratta di titoli un po’ datati e di scarso successo. Meno alternative per quanto riguarda gli altri giochi, come le scommesse ippiche.

per quanto riguarda gli altri giochi, come le scommesse ippiche. L’esperienza nel settore potrebbe essere inferiore rispetto a nomi storici e consolidati.

Nuovi casinò online 2024: conclusioni

Giunti a questo punto dovrebbe essere evidente che i nuovi casino online con licenza ADM/AAMS sono un’opportunità e questa non può essere una sorpresa visto che per il mercato del gioco online è sempre stato naturale rinnovarsi e accettare nuovi attori. Senza dubbio i nuovi operatori non hanno il problema di colmare il gap tecnologico rispetto ai brand storici, visto che provider di slot e casinò collaborano con tutti. Al giocatore non resta altro che destreggiarsi tra le nuove proposte, cercando di sfruttare nuovi bonus quando disponibili.

