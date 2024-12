TERZA EDIZIONE DEL “BdS Stage” A TREPUZZI il 27 e 28 DICEMBRE

Rdl_____La terza edizione del BdS Stage ne certifica ancor di più la riuscita che ha avuto in questi anni e la sua crescita esponenziale, con docenti di livello dai curricula eccezionali e un’organizzazione impeccabile.

L’evento, realizzato con la direzione artistica di Vera Giannetto, avrà luogo il 27 e 28 dicembre negli ampi spazi di Cocù, contenitore culturale con sede a Trepuzzi di cui la Maestra Giannetto gestisce la direzione artistica e laboratoriale durante l’anno: lo stage sarà anche quest’anno un’occasione di crescita ma soprattutto di perfezionamento per allievi e ballerini che potranno relazionarsi con grandi professionisti della danza e dello spettacolo in una serie di lezioni e workshop durante il periodo delle feste natalizie.

L’obiettivo è quello di consentire a giovani allievi ma anche a ballerini professionisti di entrare in contatto, formarsi e affinare il proprio stile con nomi della danza contemporanea, modern, classica che vantano un curriculum straordinario tra compagnie, produzioni e direzione di programmi e spettacoli, dalla tv al teatro passando anche per il cinema.

Nel corso dello stage, saranno assegnate delle borse di studio date direttamente dai Maestri che permetteranno ai ragazzi di entrare in percorsi formativi e approfondire lo studio della danza.Quattro gli altisonanti nomi:Fabrizio Prolli, ballerino e coreografo per i più grandi eventi televisivi e teatrali, live concert e show, ballerino professionista, assistente e co coreografo di Veronica Peparini ad AMICI sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini e ballerino nel tour europeo di Kylie Minogue; co-coreografo e assistente alle coreografie per Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Tiziano Ferro e Claudio Baglioni; inoltre coreografo di diverse trasmissioni come Viva Rai Due. Olivieri Bifulco, diplomato presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala danza sotto la direzione di Frédéric Olivieri, vincitore della borsa di studio presso la San Francisco Ballet School. All’Opera di Bordeaux danza i più grandi titoli del repertorio classico come lo “Schiaccianoci”, assieme a titoli più contemporanei con le coreografie di Prejocaj, Béjart e Kylian. Approda al Talent di “Amici di Maria De Filippi”, facendosi apprezzare per il suo talento e la sua sensibilità. Riceve il premio étoile del domani ed è ospite al gala di “Moncalvo in danza” dove si esibisce davanti a Carla Fracci. La sua prima produzione “Can’t Believe the way we flow,” di cui cura la regia e le coreografie, va in scena presso il Teatro Fraschini di Pavia. Andrea Scazzi, ballerino professionista ad AMICI, in Romeo&Giulietta ama e cambia il Mondo – coreografia di Giuliano Peparini, per il Festival Kënga Magjike – Tirana.Assistente coreografo di Veronica Peparini per Alessandra Amoroso, Noemi ed Elisa. Serena Bovino, ballerina professionista, ballerina per Bill Goodson e Lukas McFarlane; ballerina nel tour di Claudio Baglioni ed Alessandra Amoroso e nei Videclips di Carmen Consoli e Sergio Sylvestre. Partecipa in qualità di ballerina professionista al Wind Music Awards per Clean Bandit e negli spettacoli Nova Nordisk- Marco Bebu BL production Roma e Resextensa Dance Company. Uno staff docenti incredibile, contemporaneo, noto e qualificato sarà quindi a disposizione degli allievi in due giorni densi di emozioni a passo di danza.

Per info: Tel. 3283081762 / 3476659034ballettodelsalento16@gmail.com

Category: Costume e società