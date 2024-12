GIOVANE DI TAURISANO AGGREDISCE LA MOGLIE E FINISCE IN CARCERE

Report della Polizia di Stato _______

Nella serata del 7 dicembre u.s. un 33enne di Taurisano, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, è stato arrestato dai poliziotti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Taurisano.

L’uomo, un 33enne nato in Brasile e residente a Taurisano, separato dalla moglie, nella serata di sabato scorso si era recato presso il negozio di lei, dove erano presenti anche i due figli minori. L’uomo aveva dapprima inveito e urlato contro la donna; poi era scaturita una colluttazione tra i due e la donna era finita per terra. L’uomo infine aveva cercato di colpirla con un martello da carpentiere che era andato a prendere nella propria macchina. Grazie all’intervento di un congiunto della donna l’uomo fuggiva facendo perdere momentaneamente le sue tracce anche alla pattuglia della volante intervenuta immediatamente sul posto.

Avvisato dell’accaduto il P.M. di turno, essendo stato l’episodio interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, si procedeva alla comunicazione della notizia di reato con procedura da Codice rosso. Veniva quindi sospesa la misura dell’affidamento in prova ed emessa un’ordinanza a cui si è data esecuzione ieri con l’arresto dell’uomo per l’espiazione della restante pena detentiva presso la casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 13 dicembre 2024

Category: Cronaca