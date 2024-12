APP E NUOVO SITO PER IL PD

Comunicazione del Partito Democratico della Puglia _______ Il Partito Democratico della Puglia rafforza la propria presenza digitale con il rilancio del portale ufficiale pdpuglia.org e il lancio di una nuova app, uno spazio moderno e funzionale pensato per migliorare la comunicazione e l’interazione promuovendo un dialogo costruttivo con i cittadini e gli iscritti.

Il nuovo sito web si presenta come un hub digitale completo, concepito per rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza.

Al cuore del portale, un flusso in continuo aggiornamento con contenuti multimediali come notizie, podcast, documenti, foto e video, oltre a una rubrica dettagliata che raccoglie informazioni sui segretari territoriali, i sindaci, i parlamentari e i rappresentanti istituzionali della regione.

Il portale è arricchito da sezioni dedicate agli eventi, alle campagne politiche e agli strumenti per il coinvolgimento attivo, con una particolare attenzione alla trasparenza. E poi una area “Open” di consultazione e partecipazione attiva online.

Gli utenti potranno inoltre leggere e scaricare il giornale ufficiale del PD Puglia, “INSIEME”, che sarà consultabile anche attraverso la app.

I mini-siti dei circoli territoriali offrono uno spazio per notizie, foto, video e documenti, valorizzando il radicamento locale del partito.

La nuova app, progettata per completare e ampliare le funzionalità del portale, rappresenta un vero salto di qualità nella comunicazione politica del partito. Sito web e app integreranno notifiche push per aggiornamenti in tempo reale, una newsletter, e una funzione di personalizzazione che consentirà agli utenti di salvare il proprio circolo, eventi e notizie preferite, creando una sorta di agenda politica su misura. Le notifiche personalizzate, basate sugli interessi e sul circolo di appartenenza, assicureranno un’esperienza utente focalizzata e rilevante.

«Il nuovo sito del PD Puglia – ha dichiarato il Segretario Domenico De Santis – viene incontro alle esigenze di costruire un rapporto nuovo e diretto con i pugliesi. Non sarà solo uno strumento per gli iscritti ma soprattutto uno spazio politico per costruire una relazione diretta tra la politica e i cittadini. Ogni giorno ci saranno news sulle attività del PD e dei suoi rappresentanti istituzionali. Ci sarà anche uno spazio per interagire direttamente con il gruppo dirigente per costruire un rapporto diretto. La sua ideazione è frutto di Andrea Ottomanelli e del nostro gruppo di giovani che ringrazio pubblicamente.»

«I nuovi strumenti digitali messi a punto da Andrea Ottomanelli – spiega Giulia Iacovelli, comunicazione PD Puglia – rappresentano una vera e propria svolta per la comunicazione del PD Puglia. Non solo le nostre idee e le nostre attività riusciranno così a raggiungere molte più persone, ma sarà ancora più evidente la volontà di questo gruppo dirigente di raggiungere e coinvolgere in primis le nuove generazioni. In pieno stile primavera pugliese, al centro del progetto ci sono i cittadini e i militanti: “partecipazione” è la parola chiave. Sul portale sarà possibile avanzare proposte, esprimere la propria opinione.”

Scarica la app da App Store https://apps.apple.com/it/app/partito-democratico-puglia/id6739428398

Scarica la app da Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ottomanelliandrea.pdpuglia

Category: Politica