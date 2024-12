LA NUOVA FIAMMA DI ANDREA GIAMBRUNO E’ DELLA LEGA. E SALENTINA

di Giuseppe Puppo _______ Paparazzati (ché poi si sa come vanno ‘ste robe qua: quando è il momento di apparire, si concorda con uno di fiducia e gli si fa fare lo scoop). La location, come si dice adesso, il villaggio natalizio di villa Borghese a Roma. Infatti, c’erano anche i rispettivi figli di primo letto, come si diceva un tempo, a comporre il quadro completo di foto di famiglia allargata esterno giorno.

Ci ha messo poco, Andrea Giambruno, 43 anni, di Milano, trapiantato a Roma, giornalista e conduttore a Mediaset, dopo essere stato mollato platealmente in diretta social da Giorgia Meloni poco più di un anno fa, a rifarsi una vita, sempre come si diceva una volta. Colpo di fulmine ad agosto in Puglia e poi su e giù dalla capitale a Tivoli, dove abita lei, vacanze a parta bordo della sua anch’essa rovente Porsche

Galeotto fu il Salento dell’estate focosa, che gli ha fatto intravvedere prima e poi conquistare la fidanzata. Solo che ce l’eravamo persa, questa storia, troppo occupati come eravamo, qualche mese fa, a stare dietro alla devastante love story del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e della sua consulente Maria Rosaria Boccia.

Vediamo di riparare.

Sussurri e grida raccontano di un periodo di inevitabile e sofferta elaborazione del lutto, cui è seguita una dirompente ripresa, non appena adocchiata la possibile conquista, che gli ha fatto rombare il motore, espletata l’abituale grattatina di parti basse. Bravo, Andrea, così si fa! Come diceva quello? Non parlare da uomo ferito, non essere pezzo di pane: basta essere quello che sei e tenere aperta la porta del cuore, secondo il teorema dei massimi sistemi amorosi.

Infatti. Solo che non è stato così facile, in quanto la prescelta veniva fuori e anzi non era ancora uscita dal precedente rapporto…Sapete, no? Come vanno queste cose? Ti lasci, ti ripigli, ci ripensi e così via, in un estenuante tira e molla che a volte si trascina per molti anni senza risolvere nulla.

Qui l’iniziativa rumorosa a tutta velocità di Andrea Giambruno ha avuto la meglio in pochi mesi, anche attraverso e per forza in casi simili di litigi e aut aut, fino alla celebrazione del gossip con servizio fotografico.

Ormai è fatta.

Lei è Federica Bianco, 41 anni, di San Pietro Vernotico, trapiantata a Roma, un passato senza infamia e senza lode da attrice di fiction televisive e un presente, sempre senza infamia e senza lode, ma ambizioso assai, di dirigente politico.

Della Lega Nord di Salvini.

Va beh, dai: nessuno è perfetto. ________

LA RICERCA nel nostro articolo del 20 ottobre 2023

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Gossip, Politica