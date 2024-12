ADDIO A MISTER ANTONIO CAMASTRA

(e.l.) _______

Drammatico incidente mortale ieri sera nel territorio di Lizzanello, sulla strada di collegamento fra la provinciale per Melendugno e la tangenziale Est.

La vittima è Antonio Camastra, 63 anni, di Lecce, allenatore di calcio femminile alla Lecce Women.

Per cause ancora da accertare, la moto Piaggio che guidava si è scontrata con un furgone.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, è morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sono tanti i messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di parenti, amici, conoscenti, e giocatrici e dirigenti della società.

Category: Cronaca