CHIUSO UN BAR DI OTRANTO

Report della Questura di Lecce ________

Nella mattinata di sabato u.s., i poliziotti del Commissariato di P.S. di Otranto hanno dato esecuzione al provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S, emesso dal Questore di Lecce, notificando ai legali rappresentanti della attività di un esercizio pubblico – bar, la sospensione dell’attività di intrattenimento per 10 giorni.

Tale provvedimento arriva dopo la valutazione di una serie di violazioni di tipo amministrativo e penale da parte del locale, che si sono reiterate nel tempo, con particolare incidenza nel periodo estivo e durante le festività. Il bar ha una particolare attrattiva per il pubblico giovanile che si intrattiene, spesso fino a notte tarda, con la musica ad alto volume, diffusa da impianti stereofonici posti all’esterno del locale. Tenuto conto dell’ubicazione dell’attività di intrattenimento nel pieno centro idruntino, il notevole afflusso di persone in detti periodi crea il problema della vivibilità e del diritto al riposo del vicinato.

Il 19 dicembre u.s. è stato segnalato che dagli inizi del corrente mese l’attività di intrattenimento è ripresa e si sono verificati diversi episodi di diffusione della musica ad altissimo volume che ha costretto i residenti della zona a fa intervenire le forze dell’ordine. Gli episodi nonostante tutto si sono ripetuti nelle serate successive.

Le varie attività di controllo e le indagini amministrative della Polizia di Stato hanno consentito di verificare che, in diversi momenti, sono stati commessi degli abusi e violazioni, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla corretta gestione dell’attività, pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito di tali attività il Questore della provincia di Lecce, per contenere il fenomeno della “movida” nel centro storico idruntino ed evitare la proliferazione di comportamenti illeciti o abusivi, ha emesso il provvedimento sanzionatorio ex. Art.100 che sospende l’attività dell’esercizio pubblico per 10 giorni.

Lecce, 21 dicembre 2024

Category: Cronaca